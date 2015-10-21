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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan Putin'le telefonlaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad'la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

21 Ekim 2015 21:20


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye lideri Beşar Esad'la Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştüğü ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili kaygı duyduğunu ilettiği bildirildi.

Erdoğan'ın Putin'e Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde yönelik bombardımanın sığınmacı sayısının artırabileceğini söylediği belirtildi.

Terörist gruplarla mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Suriye'deki Kürt milislerle PKK arasında bağ olduğunu da vurguladığı kaydedildi.

Reuters haber ajansı, iki liderin 15-16 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Suriye krizinin ele alınmasını kararlaştırdığını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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