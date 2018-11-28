Erdoğan, Putin ve Poroşenko ile Kerç Boğazı'ndaki gerilimi görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bugün telefonda görüştü. Erdoğan’ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaş gemilerinin Rus karasularına girmesi nedeniyle Kırım açıklarındaki Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilimi telefonda görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her iki görüşmede de Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerilim ele alındı. Her iki tarafı da dinleyen ve gerilime ilişkin endişelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sorunları diplomatik yollarla çözümlemenin önemini vurguladığı belirtildi.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etmişti.