Erdoğan Putin ve Obama ile uranyum takasını görüştü

T24 -

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uranyum takası ile ilgili Rusya Başbakanı Putin'in ardından ABD Başkanı Barack Obama ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Erdoğan Obama ile görüşmesindede, ''Türkiye olarak, hem müttefiklerimizle, hem de bölgemizdeki barış ve istikrar ihtiyacı nedeniyle ulusal menfaatlerimize uygun bir çaba içerisindeyiz. Bölgemizde asla nükleer silah istemiyoruz. Yayınlanan deklarasyon karşılıklı güven ortamının geliştirilmesi açısından önemli bir adımdır. Türkiye bu anlaşmada verilen sözlerin tutulmasını yakından takip edecektir. Türkiye ve ABD temel stratejik, dost ve sizin deyiminizle 'model ortak' olarak birbirine güvenmeli ve destek olmalıdır'' dedi.



Başbakan Erdoğan, İran-Türkiye-Brezilya arasında Uranyum takası anlaşmasıyla ilgili olarak Rusya Başbakanı Vladimir Putin'le de telefonla görüştü. Erdoğan, Putin'e "İran'la ortak bildiri diyalog ve diplomasinin zaferi. Anlaşma sorunun çözümünde basamak teşkil etmekte. Sorun diyalog yoluyla çözülmeli" yorumunu yaparken Putin ise "Türkiye'nin çabaları ilave imkanlar yarattı. Bunu dikkate alacağız" diye konuştu.





Anlaşmaya ABD'den 'yaptırım' cevabı







BM güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya, İran'a uygulanması planlanan bir dizi yaptırımın taslak metininde anlaşmaya varmışlardı.





İran, bu taslak metinle ilgili olarak "Batı'nın İran'a karşı husumetinin göstergesidir" yorumunu yapmıştı.









18 saatlik diplomasi maraton anlaşmayla sonuçlandı







17 Mayıs Cuma günü Brezilya, Türkiye ve İran arasında imzalanan "uranyum takası" anlaşmasında imzalar öncesi 18 saatlik aralıksız bir diplomasi yürütülmüştü.





İran'ın ikna edilmesinin ardından Başbakan Erdoğan akşam saatleridne İzmir'den Tahran uçmuş, inişinden kısa bir süre sonra da Brezilya, Türkiye ve İran anlaşmaya imza atmıştı.





Anlaşma gereği Türkiye takasın gerçekleştirileceği ülke olurken İran, düşük yoğunlukta zenginleştirilmiş 1200 kilogram uranyumu Türkiye'ye vererek karşılında 120 kilogram yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum alacak.





Viyana Grubu'nun kararı kabul etmesi ardından yürülüğe girecek olan anlaşmada olumlu sonuç alınamadığı takdirde Türkiye, İran'ın veridiği uranyumu koşulsuz olarak iade edecek.

