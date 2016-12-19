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Erdoğan, Putin ile Suriye'yi görüştü

Görüşmede başta Halep konusu ele alındı

19 Aralık 2016 00:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Halep'ten tahliyelerdeki aksamaların giderilmesi konusunda telefon görüşmesi yaptı.

 Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde başta Halep’te yaşananlar olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

 Görüşmede, Halep'teki kırılgan durum nedeniyle tahliye işleminde yaşanan aksamaların ivedilikle giderilmesi gerektiği vurgulandı. 

İki lider, insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm için ortak çabaların yoğunlaştırması gerektiğine dikkati çektiler. 

Erdoğan ve  Putin, Suriye krizinin çözümüne zemin hazırlama amacıyla muhalifler ile rejimin temsilcilerini Kazakistan'da buluşturma düşüncesini tekrar ele alarak, bu çerçevede Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'le yaptıkları temaslara da değindiler. 

Rusya Federasyonu Başkanı Putin, görüşme vesilesiyle, Kayseri'deki terör saldırısını da kınayarak, Türk halkına taziyelerini iletti.

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