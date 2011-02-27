-ERDOĞAN PROGRAMINI YARIDA KESECEK İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Salı günü Türkiye'ye döndükten sonra merhum Saadet Partisi Genel Başkanı, Hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın cenaze merasimine katılıp, cenaze merasiminden sonra bu defa şu anda kesmek durumunda kaldığım programımı Belçika'da AB Komisyon Başkanı Sayın Barroso ile görüşmek suretiyle devam ettireceğim'' dedi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Almanya seyahati öncesinde yaptığı basın toplantısında, Almanya seyahatindeki bazı programları iptal ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Salı günü Türkiye'ye döndükten sonra merhum Saadet Partisi Genel Başkanı, Hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın cenaze merasimine katılıp, cenaze merasiminden sonra bu defa şu anda kesmek durumunda kaldığım programımı Belçika'da AB Komisyon Başkanı Sayın Barroso ile görüşmek suretiyle devam ettireceğim. Kendileriyle bir araya geleceğim. Belçika Başbakanı ile tekrar bir araya gelme fırsatını bulacağız.'' -ALMANYA'YA HAREKET ETTİ ''ANA'' adlı özel uçakla saat 16.40'ta İstanbul'dan Düsseldorf'a hareket eden Başbakan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve diğer ilgililer uğurladı. Başbakan Erdoğan, ziyareti sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte 28 Şubat Pazartesi günü Hannover kentinde düzenlenecek olan ve Türkiye'nin bu yıl konuk ülke olduğu Uluslararası CeBIT Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı'nın açılışını yapacak. Erdoğan ve Merkel, açılışın ardından ikili bir görüşme yapacak. Başbakan Erdoğan ayrıca bu akşam, Düseldorf'ta Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Çelik, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da Almanya'ya gitti.