-Erdoğan: Predatorlarda uzlaşma sağlandı NEW YORK (A.A) - 23.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, insansız hava aracı predator konusunda ABD ile uzlaşma sağlandığını açıkladı. Erdoğan, Türkevi'ne gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, ''insansız hava araçlarıyla ilgili gelişme var mı?'' sorusuna ''Onunla ilgili Dışişleri Bakanlarımız kendi aralarında bu çalışmaları yürütecekler. Ne zaman, nasıl, ne kadar... Çünkü biz kendilerine teklifimizi, geçen açıkladığım gibi 'ister satın alma, ister kiralama şekliyle alabiliriz' dedik. Görüşmelerimiz devam edecek. Bu konuda olumsuz bir durum söz konusu değil'' yanıtını verdi. Erdoğan, bir gazetecinin ''bu konuda anlaşma sağlandığı yönünde haberler geçiliyor'' demesi üzerine, ''Mutabakat istikametindedir gelişmeler. Olumsuz bir yaklaşım yoktur'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Prensipte mi mutabakat var?'' sorusuna, ''Evet'' yanıtını verdi. -Kıbrıs'taki gelişmeler- Erdoğan, Rum kesiminin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak ''BM Genel Sekreteri ile bir görüşmeniz oldu mu?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Olumsuz hiçbir şey söz konusu değil. Kıbrıs adasında yaşayan herkesin orada eşit hakları vardır. Dolayısıyla Kıbrıs'taki Türklerin de orada eşit hakları vardır. Bu eşit haklar çerçevesinde orada denizden çıkacak tüm denizin altındaki kaynaklar, zenginlikler, hepsinde Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk kardeşlerimiz haklarını alacaklardır. Şu anda tüm bu arama çalışmalarıyla ilgili olarak Piri Reis'in orada sismik araştırma olarak yapacağı çalışmalardan sonra da gerekli adımlar atılacaktır. Buradan geri dönme gibi bir şey söz konusu değildir.'' Başbakan Erdoğan, ''Rum tarafı aramayı bırakırsa biz de bırakır mıyız?'' sorusu üzerine, şöyle konuştu: ''Eğer Rum tarafı aramayı bırakırsa biz de orada bu tür bir çalışmayı durdururuz. Çünkü bizim için şu anda en önemli şey, müzakere sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesidir. Biz müzakere sürecinin provoke edilmesini istemiyoruz ama şu anda yapılan aslında sabotedir. Bu, müzakere sürecini sabote etmektir. Bizim şimdi önümüzde Yunanistan'la Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantımız var. Şimdi bu çalışma bu şekilde devam ederse ne oluyor? Bizim o yapacağımız toplantı da ne yazık ki sabote edilmiş oluyor. Biz istiyoruz ki bu müzakere süreci üzerinde herhangi bir onu sabote edecek girişimler olmasın. Temenni ederim ki; bu atılan yanlış adımdan geri dönerler ve Türkiye olarak bizler de şu anda orada sismik araştırma çalışmamızı durdurabiliriz.'' Erdoğan, ''Yunanistan'a böyle bir mesaj gitti mi? Rumlar, bu çalışmaları devam ettirirse bu toplantı iptal edilecektir diye'' sorusuna, ''Hepsi almıştır'' mesajını verdi. -Suriye'ye uyarı- Erdoğan, Suriye ilişkiler konusunda sorulan bir soruya şu yanıtı verdi: ''Şimdi bizim Suriye'ye yönelik olarak, söylediğimiz gibi herhangi bir silah taşıyan araç olduğu takdirde bunları engellemeye yönelik kararımızı açıkladık. Bunu kendilerine de söyledik. Komşu ülkelere de ayrıca duyurduk ve söyledik. Bunun için daha önce biliyorsunuz Marmara'da bir gemiye müdahalemiz olmuştu. Şimdi de eğer bu tür uçaklar olacak olursa, karadan böyle bir nakliye olmuş olursa daha önce durdurduğumuz, el koyduğumuz gibi durdurur el koyarız.'' -İran ile teröre karşı ortak mücadele- Başbakan Erdoğan, ''İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'la görüşeceksiniz. PKK'ya karşı İran ile ortak mücadele yapılabileceği yönünde bir açıklama yapmıştınız. Bu konu gündeme gelecek mi?'' sorusuna, ''Şu anda İran'la bu tür müşterek atabileceğimiz adımlar söz konusudur. Zaten burada da bir istihbarat paylaşımı zaten şu anda mevcut'' yanıtını verdi. Erdoğan, Suriye'ye yapılacak somut yaptırımların ne olacağına ilişkin bir soru üzerine, ''Bizim tespitlerimiz, neleri yapabileceğimize dair var ama bunun adımlarını atma noktasındaki yol haritasını şu anda açıklamış değiliz. Dışişleri bu konudaki çalışmalarını yapıyor. Önümüzde getirecekler ve yol haritasını uygulamaya koyacağız'' diye konuştu.