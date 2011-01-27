-ERDOĞAN POLİS AİLELERİYLE SOHBET ETTİ ERZURUM - 27.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Erzurum'da görev yapan bazı polislerin aileleriyle bir süre görüştü. Erdoğan, 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları dolayısıyla geldiği Erzurum'da gençlik temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından binada bulunan polislerin eşleri ve çocuklarıyla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir polis eşi polislerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemeden dolayı Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti. Başbakan Erdoğan da ''Eşinin askerlik yapıp yapmadığını'' sordu. ''Henüz yapmadı'' yanıtını alan Başbakan Erdoğan, ''Yırttı yani'' dedi. Polis üniforması giyen çocukları da seven Başbakan Erdoğan, çocuklara ''müdürüm, komiserim'' diye seslendi. Erdoğan bu arada üniforma giymiş bir polis çocuğunu da kucağına alarak sevdi. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, polisler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a polislerin aileleri tarafından çiçek verildi. Başbakan Erdoğan'dan önce de polis ailelerinin eşleriyle sohbet eden İçişleri Bakanı Beşir Atalay da ''Buradaki aileler askerliğini yapmayan polislerin eşleri mi?'' diye sordu. ''Evet genellikle askerliğin yapmayanların eşi' yanıtını alan Bakan Atalay, ''Hayırlı olsun. Epey uğraştık. Bir yıldır çalışıyorduk. Bugün komisyondan geçti. Önümüzdeki hafta, olmazsa bir sonraki hafta TBMM Genel Kuruluna gelebilir'' dedi. Bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de üniforma giymiş polis çocuklarıyla bir süre sohbet etti.