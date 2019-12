'Erdoğan PKK'ya teslim oldu'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İmralı’ya 5-6 mahkumun daha nakledileceğine yönelik tartışmalara sert tepki gösterdi. Bahçeli, “AKP bu kararı ile önce PKK yandaşlarının taşlarına sonra Avrupa taleplerine teslim olmuştur” dedi



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İmralı’ya 5-6 mahkumun daha nakledileceğine yönelik tartışmalara sert tepki gösterdi. AKP’yi “İmralı canisinin sağlığını bahane ederek Mehmetçiği şehit eden, polisi taşlayan ve vatandaşları mağdur eden sokak eşkiyaları”nı ödüllendirmekle suçlayan Bahçeli, “AKP bu kararı ile önce PKK yandaşlarının taşlarına sonra Avrupa taleplerine teslim olmuştur” dedi. Bahçeli, Erdoğan’ın partisinin yerel seçimlerde ikinci parti olması durumunda siyaseti bırakacağına yönelik sözlerini “Erdoğan’ın bu ani tavır değişikliğinin arka planında, üstesinden gelemeyeceğini düşündüğü ekonomik krizin toplumda neden olacağı öfke ve tepki korkusunun bulunduğu anlaşılmaktadır” şeklinde değerlendirdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Hakkarili bir heyetle yaptığı görüşmeye ilişkin kamuoyuna yansıyan sözlerine de tepki göstererek “Sayın Cumhurbaşkanından Hakkarili vatandaşlarımızı görünce aklına gelen ancak söylemekten imtina ettiği fikirlerini kamuoyuna açıklamasını bekliyor ve istiyoruz” dedi.



AKTAN İÇİN SAYGI DURUŞU



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında son siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. MHP Grup toplantısında geçen hafta vefat eden İstanbul Milletvekili Gündüz Suphi Aktan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Konuşmasına Gündüz Aktan’ı anarak başlayan Bahçeli, Aktan’ın “milli, tutarlı ve analitik düşünce yapısı ile her konuda kendine özgü görüşleri olan nadir fikir ve siyaset adamlarından biri olduğunu” söyledi.



İŞSİZLİK ALABİLDİĞİNE YAYGINLAŞACAK



Bahçeli grup konuşmasında, Küresel finans krizi ve Türkiye’ye etkilerini de değerlendirdi. AKP’nin “siyasi miyopluğundan dolayı krizi fark edemediğini ve sürekli irtifa kaybeden Türkiye ekonomisinin, yere çakılmasının artık sadece bir zaman meselesi haline geldiğini söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

“Bu zamana kadar yüksek faiz, düşük kur sarmalına ekonomiyi hapseden hükümet, şimdi de ekonomideki olumsuzlukların nedeni olarak küresel dengesizlikleri göstermeye çalışması ’kabul edilebilir ve affedilir’ değildir. Sorunların bize göre nedeni, öncelikle işbaşındaki AKP hükümetine hakim olan iş bilmezlik ve teslimiyetçe siyasi anlayıştır. Siyasi feraset noksanlığı sonucunda ortaya çıkan bu sürece vatandaşlarımızı kıvrandıran borçlar da eklendiğinde önümüzdeki dönemde reel kesimin borçluluğunun önemli bir sorun yaratması kaçınılmaz olacaktır. AKP hükümetinin ihmalleri ile ortaya çıkan bu durumun sonucu olarak; finansal denge hızla bozulacaktır. Bunun yanı sıra, reel sektördeki küçük ve orta boy işletmelerin kapanışları hızlanacak, yan sanayiler çökecek ve işsizlik alabildiğine yaygınlaşacaktır.”



“ERDOĞAN’IN SİYASETİ BIRAKIRIM SÖZÜNÜN SEBEBİ EKONOMİK KRİZ”



Bahçeli, Erdoğan’ın ‘yerel seçimlerde partisinin ikinci parti olması halinde siyaseti bırakacağı’na yönelik sözlerini “Son zamanlarda partisinin başarısızlığı halinde siyaseti bırakacağına yönelik açıklamalar yapan Sayın Başbakan’ın bu ani tavır değişikliğinin arka planında üstesinden gelemeyeceğini düşündüğü ekonomik krizin, toplumda neden olacağı öfke ve tepki korkusunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Siyasi geleceği konusunda umudunu kestiği görülen Başbakan’ın öç almak için yaptığı bir itiraflar olmasa bile foyasının ortaya çıkacağı ve tükenişinin görüleceği bir hesaplaşmanın yaklaştığını söylemek için kahin olmaya gerek olmadığı açıktır. Ülkemizin kritik bir dönemini icraatları ile israf eden AKP zihniyeti, yakın bir zamanda, tıpkı geldiği şartlara benzer bir ortamda gidecektir. Ve gittiği yerde de geçmiş yılların ihmalinin hesabını mutlaka verecektir.öşeklinde değerlendirdi.



ERDOĞAN’IN İŞSİZLİK FORMÜLÜNE TEPKİ



Erdoğan’ın içinde bulunduğu ruh hali ve çözüm konusundaki yetersizliğin yol açtığı panik ve söylemlerin ekonomideki sorunların daha da katmerleşmesine yol açtığını öne süren Bahçeli, Erdoğan’ın Hindistan’a giderken uçakta TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na söylediği işsizlikle mücadele konusundaki sözleri de eleştirdi. Bahçeli “Başbakan Erdoğan’ın bu değerli fikrinin nedenini, hava basıncının anlık değişmesinden kaynaklanan fiziksel ortama bağladığımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Başbakan ve yakınları, kalabalık kafilelerle, kendi deyimiyle söyleyecek olursak ‘fellik fellik’ dünyayı dolaşırken vatandaşlarımız çığlık çığlığa yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkum olmaktadır. Başbakan Erdoğan’a tavsiyemiz, işsizliğin önlenmesiyle ilgili davada bulduğu yeni buluşun efsunundan kurtulup, hükümet olduğunu hatırlayarak ayağını kara basması, ülkemizi soktuğu sonu meçhul yoldan bir an önce çıkarmasıdır” diye konuştu.



“AKP TAŞ ATANLARA VE AVRUPA’YA TESLİM OLDU”



Bahçeli, İmralı’ya 5-6 mahkumun daha nakledilmesine yönelik tartışmaları da değerlendirdi. Bahçeli şöyle konuştu:

“İmralı canisi’nin sağlık durumu ile ilgili tartışmalar başlatılarak oluşturulacak karanlık atmosferden, bebek katilinin affına kadar gidecek sürecin önü açılmaktadır. PKK’nın Meclis’teki sözcülüğünü üstlenen bir siyasi kuruluşun yürüttüğü son kampanyada, İmralı canisinin tecrit koşullarına son verilmesi istenmiş ve bu kapsamda siyasi çözüm sürecinde ev hapsi altına alınması gibi hukukla, adaletle, insafla ve vicdanla bağdaşmayan hayasız istekler açıkça seslendirilmiştir.

Bu konuda yürütülen kampanyanın amacının, infazın gevşetilmesine yönelik tepkilerin önlenmesine, kamuoyu hassasiyetinin zaman içinde sulandırılarak, İmralı canisinin serbest kalacağı bir sürecin garantiye alınmasına yönelik olduğu görüşmektedir. Bu gelişme ile İmralı canisinin sözde sağlığını bahane ederek dağda Mehmetçiğimizi şehit eden, sokaklarda polisimizi taşlayan zihniyet ile araçlarımızı yakan, vatandaşlarımızı mağdur eden sokak eşkiyaları, AKP tarafından ödüllendirilmektedir. Bundan sonraki aşamada, benzer iddiaların önünü kesmek, isyan provalarının tırmanmasını durdurmak artık hiç mümkün olmayacak, İmralı mahkumu serbest kalana kadar ‘sağlık kampanyası-sokak saldırıları ve hükümet tavizi’ döngüsü tırmanarak tekrarlanıp duracaktır. AKP bu kararı ile önce PKK yandaşlarının taşlarına sonra Avrupa taleplerine teslim olmuştur.”



“AKP’NİN TEK MUHATABI PKK HAMİSİ VE TÜRKMENLERİN CANİSİ BARZANİ”



Konuşmasında Türkiye’nin Irak devleti ve Irak’ın kuzeyinde oluşmuş yerel yönetimlerle ilişkilerini de değerlendiren Bahçeli, “Artık bu aşamadan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin Irak’taki tek muhatabının PKK’nın hamisi ve Türkmenlerin canisi Barzani olacağı anlaşılmaktadır” dedi. Geçmişte ‘bir koyar beş alırız’ denilerek Türkiye’nin önüne sürülen örtülü tuzakların yeniden geleceği, 10 sene önce ‘İmralı canisi’nin Şam’dan çıkması ile başlayan sürecin sonuçlarının alınmaya başlanacağı bir sürecin kapılarının aralandığına işaret eden Bahçeli, şunları söyledi:

“Türkiye’miz bugün maalesef, iktidar tarafından itildiği uçurumun kenarında, üzerinde karanlık senaryoların uygulandığı bir operasyon ülkesi durumuna düşürülmüştür. Bu operasyonun mekanizmaları, zaman zaman barış ve sözde ateşkes çağrıları yapan, sözüm ona şiddeti eleştiren ve bildirilerde imzaları bulunan sözde sivil toplum temsilcileridir. Girişim, platform, oluşum adı altında bir araya gelerek ihanet dayanışması yapan yıkıcı-bölücü mihraklardır. Mahkeme dosyalarının gizli askeri belgelerin, soruşturma evraklarının, telefon görüşmelerinin yazışmaların peşine düşmüş ve servis yapan karanlık odaklardır. Büyük bir demokratik güç olan medya imkanlarını tamamen başka amaçlara hizmet için sarf eden medya temsilcileri ve bu ahlakı içine sindiren sözde yazarlardır. Ve elbette ki en önemlisi katile sayın diyen kokuşmuş zihniyetin neden olduğu toplumsal ve siyasal kırılma ve çöküntüdür.”



“CUMHURBAŞKANI AKLINDAKİNİ SÖYLESİN”



Bahçeli, bu konuda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de hükümet gibi düşündüğünü ve tartışmalardan etkilendiğinin anlaşıldığını savundu. Gül’ün Hakkarili bir heyetle yaptığı görüşmedeki kamuoyuna yansıyan sözlerini hatırlatan Bahçeli, bu sözlerin tam bir “garabet” örneği olduğunu söyledi. Bahçeli, “Çankaya Köşkü’nde, söylenemeyecek şeyleri şimdilik düşünmekle yetinmek durumunda kalan bir Cumhurbaşkanı’nın Hakkarili vatandaşlarımızın taleplerini daha onlar söylemeden anlayacak ferasete ulaşmış olması ilgi çekicidir. Biz Sayın Cumhurbaşkanından Hakkarili vatandaşlarımızı görünce aklına gelen, ancak söylemekten imtina ettiği fikirlerini kamuoyuna açıklamasını bekliyor ve istiyoruz.” diye konuştu.



“TARİHTE UTANACAĞIMIZ BİR SUÇ YOK”



Bahçeli, bölücülüğün siyasallaşmasında ve toplumsal ayrışmanın derinleşmesinde önemli bir aşama olarak görülen, tarihin sorgulanması ve yargılanması sürecinin de başlatıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu kapsamda Türk devleti ve milletine yönelik ‘soykırım’, ‘işkence’, ‘katliam’, ‘sürgün’, ‘tehcir’ gibi suçlama ve iftiraların bilinen Ermeni iddiaları zemininden başka alanlara da yaygınlaştırma çabası dikkatlerimizi çekmektedir. Sistematik olan ve giderek artan bu kara propagandanın yoğunlaşan baskısı altında kalacak hükümetin, iç ve dış tavizlere tam anlamıyla açık hale getirilmesi, kafaların arkasındaki asıl amaçtır. Bu konuda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesini sorgulayan bir süreç başlatılmıştır. Hatta iddialar Atatürk dönemine kadar uzanmış ve devletimizin kurucusunun yargılanması bile telaffuz edilmiştir. Tarih, yaşanmış, yazımlı, hükmünü vermiş ve defterler kapanmıştır. Ortada utanacağımız bir suç ve adına özür dileyeceğimiz bir suçlu yoktur. Bu kapı bir kez aralanırsa suçlamaların zemini Anadolu’nun bin yıl önceki fethine kadar gitmesi kaçınılmaz olacak, Söğüt’ten, Kayı Boyundan başlanacaktır. Her olay kendi şartları ve dönemi içinde yorumlanmalı, ecdadımızın kutlu hatıralarının sahibi olduğumuz bilinmelidir.”