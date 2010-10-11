-ERDOĞAN: PİŞMEMİŞ AŞA SU KATMAYIN ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak, "Pişmemiş aşa kimse su katmasın" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 12.05'te Suriye'ye gitti. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, bedelli askerlik konusunda hiçbir zaman taahhüdü olmadığını belirterek, ''Pişmemiş aşa kimse su katmasın. Ortada bir pişmiş aş varsa bunu beraber milletçe paylaşırız ama böyle bir şey söz konusu değil'' dedi. Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Suriye'ye gitti.