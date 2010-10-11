T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN: PİŞMEMİŞ AŞA SU KATMAYIN ANKARA (A.A)

11 Ekim 2010 15:22

-ERDOĞAN: PİŞMEMİŞ AŞA SU KATMAYIN ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak, "Pişmemiş aşa kimse su katmasın" dedi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile saat 12.05'te Suriye'ye gitti. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, bedelli askerlik konusunda hiçbir zaman taahhüdü olmadığını belirterek, ''Pişmemiş aşa kimse su katmasın. Ortada bir pişmiş aş varsa bunu beraber milletçe paylaşırız ama böyle bir şey söz konusu değil'' dedi. Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Suriye'ye gitti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24