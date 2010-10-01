-ERDOĞAN PAZARTESİ BULGARİSTAN'A GİDİYOR ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un daveti üzerine 4 Ekim Pazartesi günü Bulgaristan'a günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Borisov ile ikili görüşme yapacak. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki yoğun ikili ilişkilerin yanı sıra başta Balkanlar olmak üzere iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve güncel uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak olan iki Başbakan, Türk-Bulgar ilişkilerinin daha da ileriye taşınması için gündemde bulunan bazı konuları ele alacaklar. Erdoğan, ziyareti sırasında Hak ve Özgürlükler Hareketi Lideri Ahmet Doğan ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı'yi de kabul ederek, görüşecek.