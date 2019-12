-ERDOĞAN: PARTİZANLIĞA TEVESSÜL ETMEDİĞİMİZİN GÖSTERGESİ İZMİR (A.A) - 06.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, EGERAY Sistemi İZBAN Bölümü'nün AK Parti Hükümetinin partizanlığa asla tevessül etmediğinin, 81 vilayet arasında ayrım yapmadığının, 74 milyonu bir ve beraber olarak kucakladığının somut bir eseri olduğunu belirterek, ''Biz, seçim sandıkları açılıp oylar sayıldıktan, sonuç ortaya çıktıktan sonra önümüzdeki oy dağılımlarını rafa kaldırıyor, 81 vilayetin tamamına eşit mesafede durarak, her birine aynı oranda hizmet götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz'' dedi. Erdoğan, EGERAY Sisteminin İZBAN Bölümü açılış töreninde yaptığı konuşmada, sistemin İzmirli vatandaşlara hayırlı olması dileğinde bulundu. İzmir trafiğine nefes aldıracak bu projeyi başarıyla tamamlayan Ulaştırma Bakanlığını, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünü, İzmir Büyükşehir Belediyesini ve İZBAN'ı tebrik eden Başbakan Erdoğan, proje aşamasından inşaatın tamamlanmasına kadar, bu eserin ortaya çıkmasına emek veren mühendisleri, mimarları ve işçileri de kutladı. Türkiye'nin, demiryoluyla bundan 155 yıl önce yine burada, 1856 yılında İzmir Aydın hattına ilk kazmanın vurulmasıyla tanıştığını anlatan Başbakan Erdoğan, ''155 yıl sonra, Türkiye'nin ilk tren hattının döşendiği İzmir’de, metro standartlarında bir Banliyö hattını inşa etmiş olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz'' dedi. Projenin Türkiye'nin en büyük şehir içi toplu taşıma projesi olma özelliğini taşıdığını ifade eden Erdoğan, Aliağa'dan başlayarak kuzeyde Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Alsancak, güneyde ise Şirinyer, Gaziemir, Adnan Menderes Havaalanı ve Cumaovası'na kadar uzanan bir hatta, günde ortalama 550 bin yolcunun güvenle ve konforla seyahat edeceğini söyledi. Erdoğan, toplam 31 istasyon ve 79 kilometrelik çift hattan oluşan bu sistemin Alsancak ile Aliağa arasını 60 dakikaya, Alsancak ile Cumaovası arasını ise 26 dakikaya düşürdüğünü kaydetti. Banliyö hattını, Cumaovası'ndan Torbalı’ya kadar uzatacaklarını, çalışmaların başladığını belirten Erdoğan, daha sonraki aşamada ise hattı, Torbalı'dan Selçuk'a kadar uzatmayı planladıklarını bildirdi. Erdoğan, kuzeydeki hattı ise Menemen'den Manisa'ya, Aliağa'dan da Bergama'ya kadar uzatacaklarını, böylece, sadece İzmir'in şehir içi ulaşımına değil, bölgenin tamamının ulaşım sorununa köklü çözüm üretileceğini belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Birinci Dünya Savaşı günlerinde bizim en büyük handikapımız maalesef ulaşımdı. Anadolu'nun derinliklerinde, bırakınız demiryolu hatlarını, at arabalarının dahi ilerleyeceği yollar yapılmamıştı. İstanbul'dan Doğu cephesine sevkedilen askerlerimiz, üç gün, üç gece trenle yolculuk yapıyor, sonra da Ulukışla'dan Erzurum'a, 900 kilometrelik yolu yayan olarak geçiyorlardı. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Cumhuriyetimizin banileri, bu handikapı ziyadesiyle yaşadıkları için, ulaştırmaya çok büyük önem verdiler, büyük yatırımlar yaptılar. Ne yazık ki o seferberlik devam etmedi. Ne yazık ki dünyada ulaşım imkanları, ulaşım teknolojisi hızla ilerlerken Türkiye gelişmeleri ancak uzaktan izleyebildi. Viyana, New York, Moskova, Paris gibi şehirler, yerin altında adeta bir ağ gibi metro hatları kurarken İstanbul modern anlamda metroyu ancak 15 yıl önce görebildi, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Kayseri şu son yıllarda metroyla tanıştı. Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Kayseri şu son yıllarda metroyla tanıştı. İşte bugün, yılların ihmalini telafi etmenin, Türkiye'yi ulaşım noktasında en çağdaş, en modern araç ve imkanlarla buluşturmanın, tanıştırmanın gayreti içindeyiz. Tabii şimdi İzmir, hafif metro sistemi ile tanışıyor, temenni ederiz ki en kısa zamanda İzmir metro ağıyla da tanışma imkanını bulur.'' Eskişehir-İstanbul hattı çalışmalarının devam ettiğini bildiren Başbakan Erdoğan, Ankara-Konya hattının tamamlandığını, Mayıs ayında hizmete gireceğini söyledi. Bu hizmetlerle modern dünyanın standartlarının yakalandığını belirten Erdoğan, ''Ankara -Sivas, Ankara-Bursa hatlarında çalışmalar sürerken İzmir, Erzincan, Trabzon hızlı tren hatları için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul Boğazının altına tüp yerleştirmek yoluyla inşa ettiğimiz asrın projesi Marmaray, 2013 yılında bitiyor. Oradan Londra'ya bakıyorum, Paris'e bakıyorum. Çünkü Marmaray, Londra ile Pekin'i birbirine bağlıyor. Ona paralel olarak, yine boğaz altından karayolu ulaşımını sağlayacak tüp geçidin temelini attık ve inşaatını başlattık. Boğaz'da üçüncü köprünün hazırlıkları devam ederken İzmit Körfezi üzerine inşa edeceğimiz dünyanın en uzun ikinci asma köprüsüyle İstanbul'u buraya İzmir'e bağlıyoruz. İstanbul'dan İzmir'e bakış, İzmir'den İstanbul'a bakış temelleri attık'' dedi. -''HİÇBİR ŞEHRİMİZİ KENDİ KADERİNE TERK ETMİYORUZ''- Erdoğan, Türkiye'nin demiryolu, karayolu, hava ve deniz ulaşımına yapılan yatırımlarla Londra ile Pekin arasında bir merkez haline dönüştüğünü söyledi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın yapılması ile hava taşımacılığının yüzde 200 arttığını aktaran Erdoğan, hava yolunun artık halk yolu haline dönüştüğünü söyledi. En ücra, en uzak iller, ilçe ve köyler ile Ankara arasındaki mesafenin kısaldığını, devlet-millet kaynaşmasında artık farklı bir sürecin böylece başlamış olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Biz, şehirler arası ve uluslararası olduğu kadar, şehir içi ulaşımın da güçlü bir ekonominin, güçlü bir devletin, eğitimli, sağlıklı nesillerin, yani medeniyetin ön şartı olduğuna inandık ve bunun gereğini yerine getiriyoruz. Ulaşımı, medeniyetin olduğu kadar, demokrasinin, insanca yaşamın da önemli bir aracı olarak görüyor, otobanlar inşa ederken demokrasi otobanını da güçlendirmek, genişletmek, ileri standartlara ulaştırmak için gayret gösteriyoruz'' şeklinde konuştu. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği İZBAN'ın, İzmir adına gerçekten önemli bir projenin gerçekleşmesini sağladığını belirten Başbakan Erdoğan, sözlerini, ''Bu proje, bugün açılışını yaptığımız bu modern tren hattı, esasen, Hükümetimizin partizanlığa asla tevessül etmediğinin, birlikte bir şeylerin yapılabileceğini göstermenin en önemli adı olmuştur. 81 vilayet arasında ayrım yapmadığının, 74 milyonu bir ve beraber olarak kucakladığının adeta bir anıtı, somut bir eseri olmuştur'' şeklinde sürdürdü. AK Parti'yi kurdukları dönemde kendilerine katılan pek çok belediyenin, borçları nedeniyle mevcut iktidardan haklarını alamamaktan şikayet ettiğini anlatan Erdoğan, iktidarları döneminde bunu değiştirdiklerini, kesintiyi yüzde 40 oranında tutarak, yüzde 60'ını belediyelere verdiklerini ifade etti. Yüzde 40'ı da daha sonra yüzde 25'e indirdiklerini belirten Erdoğan, belediyenin yoluna devam edebilmesi için bunun zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Biz, seçim sandıkları açılıp oylar sayıldıktan, sonuç ortaya çıktıktan sonra önümüzdeki oy dağılımlarını rafa kaldırıyor, 81 vilayetin tamamına eşit mesafede durarak, her birine aynı oranda hizmet götürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstanbul'a yaptığımız yatırımları, aynı oranda Tunceli'ye, aynı oranda Diyarbakır'a, Antalya'ya, Mersin'e, İzmir'e yapıyor, 81 vilayeti aynı anda, eş zamanlı olarak kalkındırmanın mücadelesini veriyoruz'' dedi. Spor organizasyonlarında, fuarlarda, uluslararası kongrelerde, sadece İstanbul'u değil, İzmir'i, Trabzon'u, Antalya'yı, en son da Akdeniz Oyunlarıyla Mersin'i bir merkez haline getirdiklerini kaydeden Erdoğan, Yunanistan'ın mali imkansızlıklar nedeniyle Akdeniz oyunlarını yapamayacağını söylediğini, çeşitli lobi faaliyetleriyle bu organizasyonun Mersin'e kazandırıldığını belirtti. Erdoğan, ''Burada CHP'li belediye var, diye bir şey düşünmedik. Bu vilayetlerimiz içinde şu anda Mersin'e yakışır, dedik ve 2013'e kadar Mersin'de ciddi bir hazırlığın içerisine gireceğiz'' dedi. Hükümetlerinin, bütün kentlere aynı mesafede durduğunu belirten Erdoğan, her ile hizmet götürmenin hükümet olmanın sorumluluğu olduğunu vurguladı. -ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU BİRLİKTE TRENE BİNDİ- Erdoğan ve törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaların ardından birlikte banliyö trenin bindi. Makinist odasına geçen iki lider bir süre trenle seyahat etti. Başbakan Erdoğan daha sonra Turan durağında trenden indi. Duraktaki vatandaşların sevgi gösterinde bulunmaları üzerine Erdoğan, Başbakanlık otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara kısa bir selamlama konuşması yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele, omuz omuza bir eser ortaya koyduklarını dile getiren Erdoğan, bir süre sonra yeni eserlerin açılışı için, bunun ardından seçim mitingi için tekrar İzmir'e geleceğini söyledi.