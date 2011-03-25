-ERDOĞAN: ''PARİS'İN DEVRE DIŞI KALMASI OLUMLU'' İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Paris'in devre dışı kalmasını özellikle Libya'daki bu süreç için çok olumlu görüyorum'' dedi. Erdoğan, İbrahim Tatlıses'i Acıbadem Hastanesinde ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin ''Ahmet Şık'la ilgili... Basılmayan kitaba ilişkin çok eleştiri aldı'' demesi üzerine, şunları söyledi: ''Bunlar benim konum değil. Bunların tamamı yargının konusudur. Yargı bu süreci, devam ettirdikleri sorgulama süreci içerisinde, biliyorsunuz ellerindeki bulgular, belgeler sebebiyle devamlı ne çıkıyorsa bunun üzerine üzerine gidiyorlar. Bunlar, durup dururken olan şeyler değil. Demek ki her araştırma yeni bir araştırmayı, yeni müdahaleyi herhalde getiriyor ve yargı da buna göre adımlarını atıyor. Yani bunun yürütme olarak bizlerle ilgili bir yanı yok. Bunları biz çıkarmıyoruz, bunları yargı çıkarıyor ve lütfen, yani bu konuda da olayı bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Yani 'Neler oluyormuş bu ülkede', bu soruyu bir de kendimize herhalde soracak olursak çok daha isabetli olur diye düşünüyorum.'' Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''Hukuk açısından değerlendirecek olursanız, henüz basılmamış bir kitabı...'' demesi üzerine de ''Yargı kararını verecek tabii'' diye konuştu. -LİBYA İLE İLGİLİ GELİŞMELER- Başbakan Erdoğan, Libya ile ilgili gelişmelere ilişkin soru üzerine, NATO'nun görevi devralmaya başladığını söyledi. NATO'nun devreye girmesiyle de belli yerlerde bir rahatlama meydana geldiğini ifade eden Erdoğan, ''Yani Paris, artık devre dışı kalmaya başladı. Ben Paris'in devre dışı kalmasını özellikle Libya'daki bu süreç için çok olumlu görüyorum'' dedi. Türkiye olarak, kardeş Libya'da yapacakları çok şey bulunduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Çünkü bizim arzumuz şuydu: NATO buna tek başına müdahil olmasın, yanına Arap Ligi'ni alsın, Afrika Birliği'ni de alsın. Müşterek olarak bunu yapalım. Çünkü Afganistan'da bu yanlış görüldü, Irak'ta değişik bir şekilde bu yanlış görüldü. Aynı yanlış Libya'da yaşanmasın istedik. Bu NATO'da da kabul gördü. Şu anda 1970 ve 1973 sayılı kararla ilgili olarak atılan bu adımlar, bu hassasiyetler göz önünde bulundurularak yapılıyor. Biz bu gece de yine Libya Başbakanı ile 02.00-02.30'a kadar sürekli telefonlarla görüşmeler yaptık. Özellikle insani yardım konusunda neler yapabileceğimizi, Dışişleri Bakanım Ahmet Bey de sürekli burada telefon diplomasisini sürdürdü. Bununla birlikte de insani yardım konusunda Türkiye olarak hassasiyetlerimizi koruyacağız. Bu konuda Libya'yı kendi başına bırakmayacağız. Libya'nın birliğini, bütünlüğünü esas alan tavrımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.'' Bir başka soru üzerine Kaddafi ile operasyon sonrasında görüşmediğini söyleyen Başbakan Erdoğan, NATO komuta merkezinin İzmir'de olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık da ''Şu anda çok farklı yerlerde olabilir. Böyle bir kesinleşen bir bilgi bana ulaşmış değil'' diye konuştu.