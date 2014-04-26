Erdoğan: Paralel yapıyla mücadeleye başladık, şu anda direnç gösteriyorlar

Başbakan Tayyip Erdoğan, Konya'da yaptığı konuşmada muhalefet partilerini eleştirdi, cemaate destek verenlere de, "Biz kuluz hata yaparız" diye seslendi. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de konuşan Erdoğan, “İstiyoruz ki Cumhurbaşkanı adayımız ilk turda seçilsin” dedi.

“Paralel yapı” dediği Gülen cemaatini ve Fethullah Gülen’i de eleştiren Erdoğan, “Pensilvanya’da ne işin var çık gel. Oradan tezgah kurma. Unutma tezgahların üzerinde bir tezgah vardır. O tezgah bir gün seni de vuracaktır. Paralel yapıyla mücadeleye başladık. Bu örgütün yargı, emniyet içindeki uzantıları tarafından belli bir direnç gösteriliyor. Ama biz o direnci de kıracağız endişe etmeyin. Paralel devlete müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin 52. kuruluş yıldönümünde hükümete sert eleştiriler yönelten Başkan Haşim Kılıç’ın konuşmasına değinmedi.

Başbakan Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde konuştu.Erdoğan'ın gündeminde 30 Mart yerel seçim sonuçları vardı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

En meşakatli seçim

Birileri laf üretir biz ise icraat üretiriz. Selçuk Üniversitesi'nin merkezi laboratuvarı tamamlandı.

Demokrasi tarihinin en meşakatli seçimini 30 Mart'ta geride bıraktık. Sandıkta bekledikleri sonuçlarını alamayacaklarını anlayan çevreler, şahsıma, aileme, arkadaşlarıma çok ağır saldırılarda bulundular.

Centilmence bir yarış yerine, ahlaksızca, kirli işbirlikleriyle üzerimize geldiler.

Birileri bu hükümetten memnun değildi

Bir kısım yargı içindeki çete mensuplarını kullanarak, emniyet içindeki örgüt mensuplarını kullanarak Türkiye Cumhuriyeti devletini devirmek, yerine kendi istedikleri devleti kurmak istediler. Birileri bu hükümetten memnun değildi. Faiz yoluyla elde ettikleri milyarca doları kaybedenler istikrarlı ekonomiden rahatsız oldular.

İçeride ve dışarıda haklıyı savunan bizim dış politikamızdan, bu milletin kardeşliğinden rahatsız oldular.

İkisini topla, yine altımızda kalıyorlar

Mısır'daki oynanan oyunu Türkiye'de de oynamak istediler. Millete kaybettirip kendi örgütlerine kazandırmak istediler. Şu anda CHP ve MHP içinde yapılan kirli ittifak artık yüksek sesle konuşuluyor. Hem böyle bir ittifak yaptılar hem de seçimi kaybettiler. Koyun bunları üst üste ne yapıyor yüzde 43. Yine bizim altımızda kalıyorlar. 40 çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz.

17 yıldır MHP'nin başında öbürü de 5 yıldır başında hep arkadan nal topluyorlar. Siyasetin bir amacı olmalı. Bu amaç milletin hizmetkarı olmaktır. Bunlar gücünü koltuktan alır, biz koltuğa güç katarız. Farkımız bu.

Bu partilerin içinde kavgalar başladı

Şu anda bu partilerin içinde kavgalar başladı. Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Yenildiklerini bir türlü kabul edemiyorlar.

Ne işin var Pensilvanya’da, çık gel

Pensilvanya’da ne işin var çık gel. Oradan tezgah kurma. Unutma tezgahların üzerinde bir tezgah vardır. O tezgah bir gün seni de vuracaktır. Bu örgütün yargı, emniyet içindeki uzantıları tarafından belli bir direnç gösteriliyor. Ama biz o direnci de kıracağız endişe etmeyin. Paralel devlete müsaade etmeyeceğiz. O tabanca benim saf, temiz kardeşlerimin emeğine ve ekmeğine hikmet adı altında göz diktiler. Alın bunların dershanelerinden çocuklarınızı, sakın ha önümüzdeki yıl bunların okullarına çocuklarınızı göndermeyin.