-ERDOĞAN, PAPANDREU İLE "MISIR"I GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile dün telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, ağırlıklı olarak Mısır'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Görüşme sırasında, her iki Başbakan'ın, konuyla ilgili yaptıkları diğer temaslar hakkında da birbirlerine bilgi verdikleri ve önümüzdeki süreçte de görüş alışverişini sürdürmeyi kararlaştırdıkları ifade edildi.