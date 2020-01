Erdoğan: Palalı gençlik istemiyoruz

Erdoğan, Bingöl'de katıldığı iftarda “Olayı şiddete taşımayacaksın; şiddete taşıdığın anda şiddeti görürsün. Molotof kokteyliyle palayla şunla bunla dolaşan bir gençlik biz arzu etmiyoruz” dedi.

Radikal'den Can Güleryüzlü'nün haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Talimhane’de bir esnafın Gezi Parkı eylemcilerine saldırırken kullandığı palaya tepki gösterdi ancak bu tepkiyi gösterirken palalı esnafı değil üniversite gençliğini hedef aldı.



Erdoğan, üniversitelerden özel güvenliğin çekilip yerine “devletin kendi güvenlik güçlerinin” yerleştirilmesine ilişkin çalışmanın da hayata geçirileceğini yineledi.



Havaalanı açılışı için Bingöl’de olan Başbakan Erdoğan iftarını da Bingöl’de açtı. İftarda bir konuşma yapan Erdoğan, Gezi Parkı protestolarına değinerek, eylemlere tepki gösterdi. Erdoğan, “Her düşünceye saygımız var ama şiddete asla saygımız yok. Şunu herkesin bilmesini istiyorum gençlik veya gençliğin üstü bir defa fikrine, düşüncesine inanıyorsan karşı düşünceye de inanacaksın. İnancına güveniyorsan karşı inanca da bir defa saygı duyacaksın. Ancak olayı şiddete taşımayacaksın. Şiddete taşıdığın anda şiddeti görürsün. Bunu herkes böyle bilsin” dedi.



Erdoğan, konuşması sırasında geçen günlerde İstanbul’da palalı bir esnafın Gezi eylemcilerine saldırması olayına da ‘pala’ ifadesini anarak değindi ancak palalı esnafı değil üniversite gençliğini eleştirdi. Erdoğan’ın, eylemlere katılan üniversiteli gençliğine yönelik ‘palalı’ tepkisi şöyle:



“Onun için de devlet üniversitelerinde artık güvenlik gücü olarak çok kısa zamanda artık biz özel güvenlik değil bundan sonra devletin kendi güvenlik güçlerini üniversitelerimize yerleştireceğiz. Çünkü buralarda çok farklı şeylerin olduğunu görmek, yaşamak bizi ayrıca bir sorumluluğa itiyor. Çünkü biz hiçbir öğrencimizin hayatını tehdit altında göremeyiz, görmek istemeyiz. Molotof kokteyliyle palayla şunla bunla dolaşan bir gençlik biz arzu etmiyoruz. Herkes bilgisiyle düşüncesiyle bilgisayarıyla dolaşsın. Ne yapacaksa bununla yapsın. Kimsenin kimseye şiddet uygulamaya hakkı yoktur. Allah aşkına şu ana ülkemizde işte son zamanlardaki olayları meydana getirenler soruyorum ‘Acaba bunların neyi eksikti, neye dayanarak bu adımları attılar, neleri yoktu’. Eğer bunlar üniversite gençliğimizse bizim karşımıza hep bunlar harçtı yok şuydu yok buydu bunlarla çıkıyorlardı. E harç var mı? Yok. Göreve geldiğimizde 45 lira burs alıyordu 280 lira burs alıyor, 200 lira da beslenme yardımı 480 lira her öğrenciye destek veren bir iktidar var. Lisansüstü öğrencilerine 590 lira destek veren, yardım eden bir iktidar var. Böyle bir yaklaşım içerisinde olan iktidar bunun karşısında farklı bir yaklaşımla bakıyorsunuz şiddetle cam çerçeve, kamu özel demeden her tarafı perişan eden bir anlayış. Bu anlayışlar medeni olamaz.”