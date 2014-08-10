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Politika

Erdoğan, padişahların tahta çıkmadan önce kılıç kuşandığı Eyüp Sultan Camisi'nde 'şükür namazı' kılacak

Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi

10 Ağustos 2014 23:07

Ahmet Küçük

Halk oyuyla Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan, sonuçların kesinleşmesinin ardından çok sayıda Osmanlı padişahının tahta çıkmadan önce kılıç kuşanma töreninin yapıldığı Eyüp Sultan Camisi’ne gitti.  

10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50’nin üzerinde oy alarak ilk turda Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Tayyip Erdoğan, sonuçlar kesinleşince Üsküdar Kısıklı’daki evinden çıkarak şükür namazı kılmak üzere Eyüp Sultan Camisi’ne gitti.

 

Kılıç kuşanma töreni nedir?

 

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin ardından Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanma törenleri Eyüp Sultan Camisi’nde yapıldı.

Osmanlı İmparatorluğu’nda pek çok alanda olduğu gibi kılıç kuşanma töreninin de temel protokol kurallarını belirleyen padişah Fatih Sultan Mehmet oldu.

Fatih Sultan Mehmet, fetihten önce keşfedilen Eba Eyyub el-Ensari’nin makamı önünde, hocası Akşemseddin’in elinden kılıç kuşandı. Osmanlı padişahları şâyet İstanbul’da bu töreni icra ediyorlarsa, mekân olarak son padişah Mehmed Vahideddin’e kadar hep Eyüp Sultan Camisi’ni tercih ettiler.

2. Ahmet, 2. Mustafa ve 3. Ahmet tahta Edirne’de çıktıkları için, 2. Murat’ın emriyle bu şehirde inşa edilen Eski Cami’de kılıç kuşandı. Bunlardan 2. Mustafa, bir ilke imza atarak Edirne’den sonra İstanbul’da ikinci kez kılıç kuşandı.

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