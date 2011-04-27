Erdoğan: Özel temsilcilerimi Suriye'ye göndereceğim

T24

Başbakan Erdoğan ve Kırgızistan Başbakanı Almazbek Atambayev baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar.Erdoğan, ''Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştünüz. CIA Başkanı'nın bu ay içinde Türkiye'de temasları olduğu belirtiliyor. Esad'a ne gibi mesajlar verdiniz? Yeni bir heyetin gitmesi söz konusu mu?'' sorusuna şu yanıtı verdi:''Sayın Esad ile yaptığımız görüşmede tabii mevcut gelişmelerden kaygımızı, endişemizi, rahatsızlığımızı kendilerine çok açık net kendilerine ifade ettim. Ve özellikle de olağanüstü halin kaldırılması noktasında kendilerine daha önce bunu ifade etmiştik. Tabii olağanüstü halin kaldırılması güzel bir başlangıç ama yeterli değil. Suriye'de atılması gereken daha çok adımlar var. Ve bu konuları da kendileriyle ayrıca paylaşmıştık. Kendilerine ayrıca özel temsilcimi de göndermiştim. Şimdi tekrar kendilerine özel temsilcilerimi göndereceğim. Kendileriyle orada görüşmeleri olacak. Büyük ihtimalle perşembe günü temsilcilerimiz orada olacaklar, kendileriyle görüşecekler.Fakat şu andaki süreç, bizler için rahatsız edici bir süreçtir. Bunu ayrıca arkadaşlarımız da kendileriyle paylaşacaklar ve kısa sürede Suriye'deki bu sıkıntıların aşılması tabii en büyük beklentimiz, temennimizdir. Çünkü orada da biz antidemokratik bir uygulamanın özellikle, otoriter, totaliter, dayatmacı bir yapının olmasını asla arzu etmiyoruz, beklemiyoruz. Temennimiz odur ki böyle bir şeye fırsat verilmez ve demokratikleşme süreci hızla devam eder ve buna yönelik olarak arkadaşlarımız görüşmeleri kendileriyle yapacaklar. Ve bazı hazırlıklarımızı da kendilerine sunacaklardır.''