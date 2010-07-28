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Politika

ERDOĞAN: OYUNA GELMEYİZ KÜTAHYA (A.A)

28 Temmuz 2010 21:57

-ERDOĞAN: OYUNA GELMEYİZ KÜTAHYA (A.A) - 28.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Benim dokunulmazlığı kaldıracağımın sözünü verdiğimi söylüyorlar. Dürüst olun, dürüst. AK Parti programına bakarsan bizim dokunulmazlıkla ilgili düşüncemizi orada görürsün. Orada ne yazar? Tüm 657'ye tabi olanlar, yargı, Silahlı Kuvvetler, tüm memurlar, aynı şekilde milletvekilleri, hepsinin dokunulmazlıklardan arındırılması halinde 'evet'. Bizim düşüncemiz bu. Ama kalkıp da siyasetçiye dokunulmazlığı kaldır, ondan sonra da biz siyasetçiyi birilerinin eline mahkum edelim... Kusura bakma, bunun altında hangi tezgahın yattığını biz çok iyi biliriz. Onun için bu oyuna bizler gelmedik, gelmeyiz'' dedi.

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