Erdoğan: 'Oy pusulasına Esma yazın' diyenlerin oyununa gelmeyin

Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingte Batman'da vatandaşlara seslendi. Sosyal medyada "oy pusulamızın üzerine 'Esma' yazacağız" .ağrıları yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Bakın seçimde bunlar sizi yanıltabilir. Oy pusulası üzerinde Ak Parti’nin sütununa oy vururken oraya Esma yazın da diyebilirler. Sakın bu oyuna gelmeyin, en ufak bir yazı da olmayacak" dedi.

Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Az önce Mehmet Şimşek kardeşimi dinlediniz. O da Kürt. Bak buradan çıktı, maşallah 9 kardeş. Ben en az üç dedim, ama Mehmet’in babası maşallah 9 tane. Anası tabi bütün mesele. 9 kardeşi büyüttü yetişti, okudular. Şimdi Mehmet kardeşim hizmet veriyor. E şimdi değerli kardeşlerim el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Batman’ın yerel kaderini değiştireceğiz.

'Pensilvanya'dan kasetler geliyor'

MHP şehit cenazelerini istismar ediyor, CHP’nin zaten ne yaptığı belli. Hakkari’de bir başka Edirne’de bir başka, akşam başka sabah başka. Ama şimdi son zamanlarda bir gelişme var. Şimdi artık Pensilvanya’dan kasetler geliyor ve bu kasetlerle işi götürmeye çalışıyor. Senin hocan başını açmak için fetva veren hocadır. Defol deyin bunlara. Gereken dersi kapıya geldiği zaman vermeniz lazım.

'Oy pusulasında en ufak bir yazı olmayacak'

Bakın seçimde bunlar sizi yanıltabilir. Oy pusulası üzerinde Ak Parti’nin sütununa oy vururken oraya Esma yazın da diyebilirler. Sakın bu oyuna gelmeyin, en ufak bir yazı da olmayacak.

'Duygulandım, ben de ağladım'

Niye kızlarımızı başı açık, başı örtülü diye ayırdılar. Bundan dolayı ağlayan yavrular vardı. Tabi duygulandım ben de ağladım. Daha sonra doktor bey yanıma geldi. Dedi ki başkanım dedi bundan dolayı dedi, ruh noktasında psikiyatrik noktada bir sıkıntı var dedi. Tedaviye aldık dedi.

'Ey başörtüsü düşmanları...'

Siz sabrettiniz ne oldu? Sabreden zafere erdi. Ey başörtüsü düşmanları. Ne oldu ya, uzaya uydu gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldınız? Hangi eseri ürettiniz bu ülkede? Parlamentoda başörtülü olmak yasaktı. Geçen günü ne oldu? bu Kılıçdaroğlu kalkmış bayrak noktasında AK Partiyi eleştiriyor.

'Dershaneye giden yavrumuz varsa çekin alın'

Ben rabia işaretini yaptım baktım o da rabia işaretini yapıyor. Dershanelere giden yavrumuz varsa çekin alın. Okullarında okuyan varsa çekin alın. Hafta sonlarında takviye kursları Milli Eğitim başlatacak ve ücretlerini biz ödeyeceğiz.

Bunların çocuklara gerçekten merhameti olsaydı, Mısır’daki Suriye’deki çocuklar için görürdük. Gerçekten acımaları olsaydı çözüm sürecinde görürdük. Ama göremedik. Varsın onlar öyle görsün. Ama biz inandığımız doğru yolda yürümeye devam edeceğiz.

Bakın bunlar sokaklarda çatışmaları körükleyerek, Tunceli’de bir polisimizin, İstanbul’da da Burak yavrumuzun şehadetine neden oldular. Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Biz yargı olarak emniyet olarak gereği neyse yapılacaktır. Şimdi çıkmışlar bir çok şeyler söylüyorlar. Biz bütün adımlarımızı güvenlik için atacağız. CHP, MHP, BDP bunların hepsi fitne başıdır.