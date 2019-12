-ERDOĞAN: OY HANGİ YÖNDE OLURSA OLSUN SAYGINDIR, MUTEBERDİR ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Halk oylamasında vatandaşımızın kullanacağı oy hangi yönde olursa olsun saygındır, muteberdir. Asıl olan milletimizin iradesidir, tercihidir, kararıdır. Kimse milletin kararını küçümseyemez, sorgulayamaz, hor göremez'' dedi. Erdoğan, TRT-1'de yayımlanan halk oylaması propaganda ek konuşmasına başlarken tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. 73 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, bu ülkenin bir ferdi, bu aziz milletin bir mensubu olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, milletin üzerinde yaşadığı bu toprakların tarih boyunca kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın zemini olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Gün geldi hüznü paylaştık, kederi paylaştık. Gün geldi zafer coşkusunu, Kurtuluş heyecanını, sevinci, mutluluğu paylaştık. Yıkılanı her zaman yeniden yapmasını hem de çok güçlü şekilde yapmasını başardık. Birlik içinde, beraberlik içinde her zaman istiklalimize düşkün olduk, her zaman gözlerimizi istikbale çevirdik. Bizler 73 milyon gururlu, onurlu insanlarız. Çünkü tarihimizde Mevlana var, Yunus Emre var, Pir Sultanımız, Hacıbektaş'ımız, Karacaoğlan'ımız, Ahmed-i Hani'miz, Mimar Sinan'ımız, Mehmet Akif'imiz var. Bizim tarihimizde İstiklal Mücadelesi kahramanı Gazi Mustafa Kemal, demokrasi mücadelesi kahramanı Adnan Menderes, dünyaya açılma mücadelesi kahramanı Turgut Özal var. Ne mutlu bize ki, var olduğu her yerde adaleti, kardeşliği, hakkı savunan dünyada eşine benzerine rastlanmayan bir sevgi medeniyetimiz var.'' -''BÜYÜK TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇAN TARİHİ BİR ADIM...''- ''Bize küçük düşünmek yakışmaz'' diyen Erdoğan, büyük düşünmek, büyük hedefler koymak ve büyük adımlar atmak zorunda olunduğunu, tarihin, kültürün, medeniyetin ve ülkeyi emanet eden şehitlerin bunu emrettiğini söyledi. Yoksulluğun bu ülkenin kaderi olmadığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Yolsuzluk, yasaklar bu ülkenin kaderi değildir, olamaz. Hiçbir olumsuzluğa boynumuzu bükemeyiz. Çaresizliğe rıza gösterenlerden, haksızlık karşısında susanlardan olamayız. Cumhuriyet'i hep birlikte kurduk, hep birlikte yücelttik. Bir milleti yokluktan, yoksulluktan bu seviyelere hep birlikte kavuşturduk. Son 8 yılda güzel ülkemiz için, milletimiz için çok büyük yatırımları hep birlikte gerçekleştirdik. Bu ülke artık AB ile onurlu bir şekilde katılım müzakerelerini yürütüyor. Bu ülke BM Güvenlik Konseyi'nde küresel barışa hizmet ediyor. Bu ülke 'Medeniyetler İttifakı' gibi küresel barış projesine liderlik yapıyor. AB Parlamenter Konseyi'nde artık bir Türk başkan var. Ortadoğu barış sürecinde Türkiye var. Kafkasya barışı için, Balkanlar için, Asya için, Afrika için, yoksullar için yüreğini ortaya koyan bir Türkiye var. Artık Türkiye Cumhuriyeti pasaportu onurla gösteriliyor. Artık Türk lirası gururla taşınıyor. Bunların daha fazlasını yapmak mümkün ve yapacağız da. Yeter ki kendimize inanalım, birbirimize güvenelim. 12 Eylülde oylayacağımız Anayasa değişikliği büyük Türkiye'nin önünü açan tarihi bir adımdır.'' 13 Eylül sabahında ''Yeni bir Türkiye'ye uyanılacağını'' ifade eden Erdoğan, geleceğe daha umutla bakılacağını söyledi. Başbakan, şöyle devam etti: ''Demokrasinin, hukukun, hizmetin, yatırımın önündeki engelleri kaldırmamız durumunda 21. yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak. Biz buna gönülden inanıyoruz, yürekten inanıyoruz. 'Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacak' diyoruz. Bu hedef için gece gündüz çalışıyoruz. 2023'e buna göre hazırlanıyoruz. Bu millet bunu başarır ve başaracak. Biz statükoya mahkum olamayız. Biz küçük hedeflerle yetinemeyiz. Sonu gelmeyen kavgalarla, aslı olmayan tehditlerle, temelsiz korkularla, tereddütlerle biz yol alamayız. İşte 12 Eylül 2010'un anlamı budur. 12 Eylül 2010, daha güçlü bir Türkiye'nin anahtarıdır. 12 Eylül 2010, bu ülkeye artık dar gelen bir Anayasa'nın bir ufka, bir vizyona odaklanmasıdır.'' -''BÜYÜK, GÜÇLÜ, İTİBARLI TÜRKİYE İÇİN 'EVET' DİYORUZ''- Erdoğan, 8 yıl boyunca partizanlık yapmadıklarını, Anayasa değişikliğinde de partizanlık yapmadıklarını ifade ederek, herkesin yaşam tarzına saygılı olduklarını vurguladı. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Halk oylamasında vatandaşımızın kullanacağı oy hangi yönde olursa olsun saygındır, muteberdir. Aslolan milletimizin iradesidir, tercihidir, kararıdır. Kimse milletin kararını küçümseyemez, sorgulayamaz, hor göremez. Herkese düşen aziz milletimizin tercihine saygılı olmaktır. Aziz milletimiz, 73 milyon bir ve bütün olarak, kardeş olarak daha ileri haklara, özgürlüklere, en modern anlamda hukuk normlarına layıktır. Her şeyin en iyisini hak etmektedir. Şunu bütün vatandaşlarımızın çok iyi anlamasını istiyorum; 12 Eylül, partilerin oylanması olmayacak. 12 Eylül, iktidar ya da muhalefetin oylanması olmayacak. 12 Eylül, geleceğimiz adına, çocuklarımız adına, gençlerimiz adına, Türkiye adına yeni bir başlangıç, aydınlık bir şahlanış olacak. 12 Eylülde kadınlarımız, kızlarımız için 'evet' diyoruz. Özürlü kardeşlerimiz, yaşlılarımız, malullerimiz, şehitlerimizin dul ve yetimleri, gazilerimiz için 'evet' diyoruz. Çocuklarımız için, yani istikbalimiz için 'evet' diyoruz. Üstünlerin hukuku yerine, hukukun üstünlüğü için 'evet' diyoruz. İşçilerimiz için, memurlarımız için, emekli memurlarımız için, esnafımız, sanayicimiz çiftçimiz için 'evet' diyoruz. Fişleme utancına son vermek için 'evet' diyoruz. Askerlerimizin, hakim ve savcılarımızın yargı hakkı için 'evet' diyoruz. 12 Eylül ile yüzleşmek için, 12 Eylül üzerindeki dokunulmazlık zırhını kaldırmak için 'evet' diyoruz. Bu ülkede bir daha darbelerin yaşanmaması, ülkenin geleceğinin karartılmaması için, demokrasinin kesintiye uğramaması için 'evet' diyoruz. Büyük Türkiye, güçlü Türkiye, itibarlı Türkiye için 'evet' diyoruz.'' -''SÖZ SİZDE, YETKİ SİZDE, MÜHÜR SİZDE''- Anayasa değişiklik paketine ilişkin TBMM'de 14 gün 14 gece çalıştıklarını belirten Erdoğan, muhalefetin değişiklikleri Anayasa Mahkemesine götürdüğünü hatırlattı. Anayasa değişikliğine ilişkin iki maddeyle ilgili itirazları olan muhalefet partilerinin ''Bunu çekerseniz diğerlerine 'evet' deriz'' dediğini ifade eden Erdoğan, ''Anayasa Mahkemesi gerekli redaksiyonu yaptı. Bu redaksiyondan sonra oluşan metin şimdi sizlere geliyor. Asıl söz sahibi sizlerseniz, yetki sahibi sizlersiniz, yegane karar mercii sizlersiniz. Söz sizde, yetki sizde, mühür sizde. 'Evet' diyerek kendinize, geleceğinize, çocuklarınıza en güzel bayram hediyesini vereceğinize yürekten inanıyorum'' diye konuştu.