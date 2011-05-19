Erdoğan, 'otur oturduğun yerde' dediği Demirel'den tavsiye almış

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı ve son olarak AKP Ankara Milletvekili adayı Yeni Şafak yazarı Yalçın Akdoğan, “Tarihe Düşülen Notlar” adlı kitabında, Erdoğan’ın 2004’te eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ziyaretinde bazı tavsiyeler aldığını yazdı.









Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Otur oturduğun yerde. Otur da bey zannetsinler yahu” diyerek CHP’ye akıl hocalığı yapmakla eleştirdiği 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den geçmişte tavsiyeler aldığı ortaya çıktı. Erdoğan’ın yıllardır başdanışmanlığını yapan ve şimdi de Ak Parti Ankara Milletvekili adayı olan Yalçın Akdoğan’ın “Tarihe Düşülen Notlar” adlı kitabında seçim meydanlarının ana gündemlerinden biri olan Demirel ile ilgili ilginç detaylar yer aldı. Akdoğan’ın kitabında, CHP’ye taktik verdiği için ağır biçimde eleştirdiği Demirel’i Erdoğan’ın geçmişte ziyaret ettiği ve bazı tavsiyeler aldığı belirtiliyor. Akdoğan, 30 Aralık 2004’te Güniz Sokak’ta yapılan görüşmeyle ilgili olarak şu ayrıntıları yazdı:

- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Moldova ziyareti esnasında izleyenleri şaşırtacak görüntüler vemişti. Demirel tek ayağını sürüyerek ve korumaların yardımıyla zor yürüyordu. İyice yaşlanmış, hareket kabiliyeti kalmamış bir adam görüntüsü veriyordu. Herkes bu duruma şaşırmıştı. Ancak çok geçmeden anlaşıldı ki Demirel’in ayağı kırılmıştı. Erdoğan, 30 Aralık gününe Demirel’i ziyaret ederek başlıyordu. Yanına Sağlık Bakanı ve Milli Savunma Bakanı’nı alarak Güniz Sokak’a gidiyordu.

- Demirel’in bir yanına uzunca bir sehpa konmuştu. Üzeri tamamen kitap ve dergilerle doluydu. Bir yanda Bill Clinton’un My Life adlı kitabı, diğer yanda Cevşen-i Kebir duruyordu. Demirel, tüm bu ayrıntıların nasıl bir mesaj verebileceğini çok iyi bilirdi ve her türlü ayrıntıyı özenle düzenledi.

- Demirel, Moldova’da Gagavuz Türklerini de ziyaret etmişti. Erdoğan’dan Gagavuz Türkleri adına bir ricada bulunuyordu: ‘Su çok büyük bir problem. Yıllardır bu sorunu aşamamışlar. TİKA üzerinden biraz kaynak aktarsak da şu sorunun çözümüne katkıda bulunsak’. Erdoğan da hemen talimat vererek konuyu inceleteceğini söylüyordu.

- Erdoğan, Demirel’den izin istiyordu, çünkü Köşk’e çıkacak, Demirel’in halefiyle görüşme yapacaktı. Demirel, Erdoğan’a kendisinden önce devlet büyüklerinin bulunduğu tavsiyeleri hatırlatarak, ‘Ben de sana söyleyeyim, hükümetçilik zordur. Allah yardım etsin’ diyordu.