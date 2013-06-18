'Erdoğan otoriterleşen, İslam odaklı liderliğiyle Türkleri kutuplaştırıyor'

Times gazetesi de diğer İngiliz gazetelerinin çoğu gibi Gezi Parkı gelişmelerini, "askeri birliklerin görev yapabileceği" açıklaması üzerinden değerlendirdi. Gazetede "Kutuplaştırıcı, İslam odaklı ve gittikçe otoriterleşen liderliğinin birçok laik Türkü öfkelendirip uzaklaştırdığını, yaşanan protestoların da bunun sonucunda meydana geldiği" yorumu da dikkat çekti.

Gazeteye göre kamuoyu yoklamaları Recep Tayyip Erdoğan’ın popülerliğine zarar verdiğine işaret ediyor.

Times İçişleri Bakanı Muammer Güler'in "Halkı tahrik eden, bir manipülasyonla yalan haberlerle halkı kışkırtmaya, hatta toplumsal olaylara, mal ve can emniyetini sıkıntıya sokacak, bozacak eylemlere yönlendiren elbette gerek Twitter olsun gerek Facebook olsun ve gerek sosyal medyanın diğer enstrümanlarını kullanarak bunları yönlendirenlerle ilgili çalışmamız var" dediğini de aktarıyor.

Haberde, hafta sonu yaşanan müdahalenin ardından Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'nın sakin olduğu da not edilmiş.

MetroPoll araştırma şirketinin son anketine göre halkın yüzde 63'ünün Gezi Parkı'nın yeşil alan olarak kalması gerektiğine inandığını öne çıkaran gazete ankete göre Erdoğan'ın rakibi olarak nitelenen Cumhurbaşkanı Gül'den daha az popüler olduğunu da ifade ediyor.

Gazete, Pazar günü büyük bir miting düzenleyerek güç gösterisi yaptığını belirttiği Başbakan Erdoğan'ın, "Kutuplaştırıcı, İslam odaklı ve gittikçe otoriterleşen liderliğinin birçok laik Türkü öfkelendirip uzaklaştırdığını, yaşanan protestoların da bunun sonucunda meydana geldiği" yorumunu yapıyor.

Başbakan Erdoğan'ın göstericileri "terörist" "çapulcu" ve "marjinaller" olarak nitelediği de haberde yer verilen ayrıntılardan.



BBCTürkçe