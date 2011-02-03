-ERDOĞAN OSTİM'DE İNCELEMELERDE BULUNDU ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, OSTİM'de patlamanın meydana geldiği iş yerinde incelemelerde bulundu. Başbakan Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı OSTİM'deki iş yerine geldi. Vali Alaaddin Yüksel tarafından karşılanan Erdoğan, iş yerinde yaklaşık 15 dakika kalıp, olayla ilgili bilgi aldı. Başbakan Erdoğan, daha sonra beraberinde İçişleri Bakanı Atalay ve Vali Yüksel ile OSTİM İdare Binasına geçti. Erdoğan, burada OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile yaklaşık yarım saat görüştü. Erdoğan, inceleme ve temaslarını tamamladıktan sonra OSTİM'den ayrıldı.