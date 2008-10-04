Erdoğan, Orta Asya programını yarıda kesti

Resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan'da bulunan Başbakan Erdoğan, Şemdinli'de 15 askerin şehit edilmesinin ardından programını yarıda keserek Türkiye'ye dönme kararı aldı. Erdoğan'ın Türkmenistan'ın ardından Moğolistan'a yapacağı ziyaret iptal edildi. Başbakan Erdoğan, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına katılacağını açıkladı.



Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’da yaşayan Türk vatandaşlarına hitap etti. "Bayramın sevinciyle konuşmama başlayamıyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ülkemizden terörle ilgili olarak geçen mayısta yaşadığımız bir olayı aynı bölgede yine yaşadık. 15 şehidimiz var. Bu arada 2 uzman çavuşumuz kayıp durumda. 20 de yaralımız var. 23 teröristin etkisiz hale getirildiği haberini Genelkurmay Başkanımızdan aldım. Şu anda bu seyahatteki adımımızı ve heyecanımızı farklı bir şekilde olumsuz anlamda etkiledi. Bizler programımızı ister istemez gözden geçirmek durumunda kaldık.



Arkadaşlarımız bir grubu Moğolistan’a devam edecek, ben ise bir grup arkadaşımla Türkiye’ye dönmek durumundayım. Dönüp bu konu üzerindeki çalışmalarımız gözden geçireceğiz. Terörle mücadele, uzun süreli bir mücadele, belirli bir süreci, süresi yok. Nereden, ne zaman, nasıl, kimi nasıl vuracağı belli olmayan bir fenomen. Bu konu üzerindeki bütün hassasiyeti güvenlik güçlerimizin gösterdiği gibi siyaset olarak aynı şekilde bir kararlılığın içerisinde olmamız rağmen ne yazık ki bu tür tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Mücadelemiz aynı kararlılıkla artarak devam edecektir. Bunun farklı yöntemleri neler olacaktır, bunları görüşüyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde Terörlü Mücadele Yüksek Kurulunu daha dar bir çerçevede toplayıp bu konuları görüşme kararını da almıştık. Bu olay bizim biran önce tekrar toplanmamız gerekliliğini ortaya koydu. Onun için biraz sonra Türkiye’ye dönmek durumundayım, döneceğim."





