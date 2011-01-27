Erdoğan: Ordu kontrolümde değil, durduramıyorum!

T24 - WikiLeaks, Başbakan Erdoğan'ın Hollandalı Bakan'a 'Ordu kontrolümde olmadığı için Ege'deki operasyonları durduramıyorum' dediğini iddia etti.

Avrupa Birliği’nin Aralık 2004’te Türkiye ile müzakerelere başlanması kararını almadan önce Başbakan Tayyip Erdoğan’dan Ege’deki operasyonları askıya almalarını istediği, Erdoğan’ın o tarihteki AB Dönem Başkanı Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Bernard Bot’a “Ordu benim kontrolümde olmadığı için uçuşları durduramıyorum” dediği iddia edildi.



Radikal gazetesinden Deniz Zeyrek'in haberine göre; ABD’nin Lahey Büyükelçisi Clifford Sobel’in, 2004 yılında, o tarihte AB Dönem Başkanı olan Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Bernard Bot ile yaptığı görüşmelerin detaylarını içeren kripto Wikileaks’te yayımlandı. 3 Aralık 2004 günü, yani Türkiye ile müzakerelere başlanmasının kararlaştırıldığı AB zirvesinden 14 gün önce gerçekleşen görüşmede Türkiye de konuşulmuş. Gizli kriptoya göre Hollandalı Bakan Bot, görüşme sırasında bir yandan ABD’li diplomata “Ege’deki askeri operasyonları askıya alması için Türkiye’yi ikna etme konusunda yardım edin” derken, diğer yandan da bu operasyonların Yunanistan’ı Türkiye’nin katılımına karşı kışkırtan bir bahane olduğuna dikkat çekmiş. Kriptoda, “Bot’a göre Türkiye Başbakanı (Tayyip) Erdoğan, kısa süre önce kendisine, bu uçuşları ‘ordu, kontrolünde olmadığı için’ durduramadığını söyledi” ifadesi yer alıyor.



6 yıl sonra aynı manzara

Ege’deki askeri operasyonlar 6 yılın ardından Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu’nun Erzurum ziyaretinde de gündeme gelmişti. Papandreu, 9 Ocak 2010 günü Erzurum’da Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu Büyükelçiler toplantısında konuşurken, Türk jetlerinin Yunan adaları üzerinden alçak uçuşlarını hedef alarak hesap sormuş, Başbakan ise bu eleştirilere doğrudan yanıt vermemişti. Ancak bir gün sonra hükümet kaynakları tarafından basına TSK’nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesini istemediği için bu tür olaylara imza attığı bilgisi sızdırıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan da bir konuşmasında ülke ismi vermeden Türkiye’nin komşularıyla arasını bozmak isteyenler olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, ise Ege’deki uçuşların bakanlığın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini bildirmişti.



