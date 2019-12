-Erdoğan onuruna verilen resepsiyona katıldı NEW YORK (A.A) - 23.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta onuruna Türkevi'nde verilen resepsiyona katıldı. Pekçok ülkenin liderleri ve üst düzey temsilcilerinin katıldığı resepsiyonda ''Osmanlı Barışının Temelleri:Yüzyıllara Yayılan Belgeler'' adlı Osmanlı arşiv belgeleri sergisinin açılışı da yapıldı. Resepsiyona Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, New York'a yeni gelen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Coca Cola şirketinin Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent başta olmak üzere BM'ye üye pekçok ülkenin liderleri ve üst düzey devlet ve hükümet yetkilileri katıldı. Başbakan Erdoğan, resepsiyona katılan tüm devlet ve hükümet yetkilileriyle ayrı ayrı sohbet etti. Resepsiyona katılan üst düzey temsilciler arasında Sri Lanka Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa, Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakashvili, Kosova Başbakanı Haşim Taçi'nın yanısıra aralarında Azarbeycan, Mısır, Filistin'in de bulunduğu pekçok ülkenin dışişleri bakanları da vardı. Resepsiyona İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, BM Genel Sekreterinin en az gelişmiş ülkelerden sorumlu yardımcısı Cheick Sidi Diarra da katıldı. Başbakan Erdoğan, resepsiyonda bir gazetecinin Balkanlardaki kardeş topluluklara bir mesajının olup olmadığını sorması üzerine ''kardeş ve akraba topluluklarla sıcak yaklaşım içerisinde olduklarını, TİKA ile ilgili bölgede tarihi, kültürel yatırımları yeniden ayağa kaldırmanın gayreti içerisinde olduklarını'' belirtti. Erdoğan, ''Tüm arkadaşlarımız Balkanları artık ülke ülke dolaşıyor ve oradaki birlik beraberlik dayanışma bağlarını artırmanın gayreti içerisindeyiz'' dedi.