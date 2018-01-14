Erdoğan: Önümüzdeki günlerde terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz (2)- Yeniden

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Ne dedim; \'Bir gece ansızın gelebiliriz.\' Bizi izlesinler. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı, terörden arındırma operasyonunu Afrin\'le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum\" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere Tokat\'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Tokat Havaalanı\'na indi. Burada protokol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile kent merkezine geçti. Erdoğan, ilk olarak kongrenin yapılacağı Hüseyin Akbaş Spor salonu önünde toplanan kalabalığa seslendi.

\'MART\'TA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 13-14 ay kaldığını ifade ederken şöyle konuştu:

\"Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Yoksa para pul mevki için değil para bugün var yarın yok makamlar bugün var yarın yok. Cumhurbaşkanı olsan ne yazar başbakan olsan ne yazar, hepimiz gidiciyiz. Öldükten sonra hemen kabristan. Hoca efendi musallada ne diyor? \'Cumhurbaşkanı niyetine\' demiyor. \'Er kişi niyetine\', \'Hatun kişi niyetine\' diyor. Ondan sonra hemen mezar boyuna göre iki metreküp mezara gömerler sonra ya uğrarlar ya uğramazlar. Öyle mi? Asıl olan ne? Asıl olan bu kubbede hoş bir seda bırakmak; \'Bir zamanlar bir Cumhurbaşkanımız, başbakanımız vardı Allah onlardan razı olsun. Kızlarımızın başlarını açtılar onlar geldi başlarını örttü ya. Başı açık olanda kapalı olanda kol kola yürüdü, üniversitelerin kapılarını kapattı onlara üniversitelere de devlet dairelerine de girdiler. Eğitim, fikir özgürlüğüne sahip oldu\' derseler yeter. Bunları iktidarımızda getirdik mi? Şurada 13-14 ay kaldı, Mart\'ta çok çalışacağız inşallah belediyelerde seçimleri kazanacağız. İnşallah kasım geliyor Kasımda Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri var. Ona hazır mıyız? Büyün oyunları bozmaya hazır mıyız?\'\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Tokat 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nin yapıldığı Hüseyin Akbaş Spor Salonu\'na geçti. Büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan spor salonunu dolduran kalabalığı selamladı.

\'AFRİN OPERASYONUNU BAŞARIYA TAŞIYACAĞIZ\'

Kendi nazarlarında PKK ile DEAŞ, FETÖ ve DHKPC\'nin aynı şekilde vahşi bir örgüt olduğunu anlatan Erdoğan şöyle konuştu:

\"Bu örgütlerin sınırımızın içinde veya dışında olmasının adının \'Demokratik\' gibi kavramlarla allanıp pullanmasının bizim için hiçbir manası yoktur. İşte şimdi Amerika isimler değiştiriyor; Sosyal Demokratik Güçler, Suriye Demokratik Güçleri gibi isimleri artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın? Açık ve net söylüyorum, tüm batıya söylüyorum; terör örgütlerinin, bir başka terör örgütlerinin birileri kısa vadeli çıkarları adına katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Suriye\'deki ve ülkemizdeki teröristleri de biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim \'Bir gece ansızın gelebiliriz\'. Tabii geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Kimi ülkeler resmi olarak terörist kabul ettikleri örgütleri meşrulaştırmaya çalışıyor. Bak şimdi gelirken hamdolsun tepemizde Atak helikopterleri gördük. Bunlar şu 15 yıllık iktidarımız döneminin ordumuza kazandırdığı helikopterlerdir. Bunlarla birlikte terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istiyorum; Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Ülke olarak milletimizi tehdit edenleri kaynağında bertaraf edeceğiz. Sınırımızın öte tarafında hakkından gelmeye hazırız. Fırat Kalkanı harekatı ile güney sınırımızı terörden temizleme operasyonumuzu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, dostluk ve stratejik kavramların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Amerika ile ortak çıkarlarımızın olduğunu düşünüyor ve birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum. Biz dostlarımızdan ülkemiz için beka sorunu olan böyle hassas durumda kendilerin yakışan tavır bekliyoruz. Nasıl Fırat Kalkanı harekatını başarı ile neticelendirmişsek, Afrin Operasyonlarını da başarıya taşıyacağımıza inanıyorum.\'\'

\'ŞEHİTLERİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ\'

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde 251 şehidin 6 \'sının Tokatlı olduğunu hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti:

\"Aynı şekilde terörle mücadele harekatlarımızda ve yurt dışı operasyonlarımız sırasında da Tokatlı kahramanlar destan yazdı. Ben bir kez daha bu aziz toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Bölücü terör örgütü ile mücadele sırasında ve Fırat Kalkanı Harekatı\'nda ezanımız, bayrağımız ve istikbalimiz uğruna toprağa düşen tüm yiğitlere rabbimden rahmet ve marifet niyaz ediyorum. Bugün hepimiz 780 bin kilometre vatan hududunda gece yastığa başımızı huzurlu bir şekilde koyabiliyorsak bunu öncelikle şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığına borçluyuz. Şayet ülkemizin her bir köşesinden bayrağımızın gururla dalgalanıyorsa bunda en büyük payı \'Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin beni vatanımdan beni dünyada cüda\' diyerek canlarını hiçe sayan Tokat\'ın aslanlarına aittir. Hepsinden Allah razı olsun şehitlerimizin ailelerine sabır versin. Bugüne kadar olduğu gibi devlet olarak şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında terör örgütleri arasında ayrım yapmadan mücadelemizi kararlılığımız ile sürdüreceğiz. 15 Temmuz gecesi 251 vatan evladını şehit eden, 2 bin 193 insanımızı yaralayan FETÖ\'cü hainlere döktükleri kanın hesabını hukuk içinde soruyoruz, sormaya devam edeceğiz.\"

\'FETÖ İLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ\'

FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyeti devletinin son yıllarda verdiği en zor, en çetin, en hayati mücadelelerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle devam etti:

\'\'Bu istikbalimizi garantiye almanın, milli bekamızı tahkim etmenin en kritik aşamasıdır. Bu bilinçle meseleye yaklaşıyor. Hukuki ve adli süreci yakından takip ediyoruz. Bir taraftan örgütün süreci sabote etmeye yönelik manüpülasyonlarına gerekli cevabı verirken, tedbirlerimizi alırken diğer taraftan da kıllı kırk yararak adaletin tecellisi için çaba harcıyoruz. Hamdolsun davalar karara bağlanmaya başladı. Bu süreçte şahit olduklarımız dünyanın en büyük şeytani organizasyonlarından himmet ve hizmet bahanesiyle 40 senedir milletimizin kanını emen bu örgütün pislikler ortaya çıkmıştır. Artık saklanacakları, gizlenecekleri yerleri kalmadı. İşte geçen günü gördünüz di mi tuvaletin arkasından nasıl yerlere girip çıkıyorlar. Nereye girerseniz girin oralarda da sizi bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya\'da ki şarlatan kişisel hırsı için Müslümanlığı tahrif ederek, yalanı iftirayı ve de takiyeyi adeta kutsallaştırarak kendine yeni bir inanç ve yeni bir din ihdas etmiştir. Kimi 1 dolara kimi 50 bin dolara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah, yapmayacakları ihanet yoktur. Son birkaç yılda aldığımız tedbirlerle sinsi terör örgütünden temizliyoruz. Bir dönem terörle mücadele de yargı birimlerinde, kamu hizmetlerinde yaşadığımız sıkıntılar da birer birere çözülüyor. İnşallah hukuktan sapmadan, duygularımızın esiri olmadan suhuletle ve soğukkanlılıkla FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun yanında 34 yıldır 50 bin insanımızın canına mal olan, vatanımızı parçalamaya çalışan bölücü terör örgütünün de kökünü kurutacağız.\'\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin ardından helikopterle Yozgat\'a geçti.



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