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Medya

Erdoğan onay verdi, Kibariye sahnede ilahi söyledi

"AKP'nin esas hikâyesi, reformlarda yatıyor"

12 Nisan 2018 14:20

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Romanlar Buluşması'nda şarkıcı Kibari'yenin ilahi okumak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ”Söylemek istiyorsa söylesin” diyerek izin verdiğini yazdı. Kibariye'nin, "Ama ilahi söylerken başımı örtmem lazım" dediğini aktaran Selvi, o sırada yaşanan koşuşturmanın görevlilerin başörtüsü arayışından kaynaklandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roman açılımını, ”Özür dilenmesi gereken bir topluluk varsa o da Roman kardeşlerimizdir. Devlet olarak ben onlardan özür diliyorum” sözleriyle başlattığını da hatırlatan Selvi, şunları kaydetti:

"Külliye’deki buluşmada bu süreci anlatan bir konuşma yaptı. Erdoğan’ın sözleri bir zamanlar çingene diye dışlanan insanların, bu ülkenin vatandaşları olduğunu hissetmelerinin öyküsüydü. Zaten AK Parti, Alevi, Kürt ve Roman açılımı ile büyüdü. Gezi’den bu yana rüzgâr reformlardan yana esmiyor. Ama unutulmamalı ki AK Parti’nin esas hikâyesi, reformlarda yatıyor."

ETİKETLER

tayyip erdoğanKibariyeilahibaşörtüsüAbdulkadir Selvi

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