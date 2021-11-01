Erdoğan, "olumlu gördüm" demişti; Beyaz Saray'a göre Biden, F-16 satışı için "belli bir sürecin işlemesi gerektiğine" vurgu yaptı

T24 Dış Haberler

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a F-16 satışının belli bir süreçten geçmesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Erdoğan, Roma'da G20 zirvesi sırasında yapılan görüşmenin ardından, "Yeni F-16’lar verilmesi konusunda Biden’ı olumlu gördüm" demişti.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Biden, savunma iş birliğimizi ve Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak önemini yeniden tasdik etti ancak aynı zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine sahip olması konusunda endişelerini dile getirdi" denildi.

ABD ve Türkiye arasındaki hatların '10 büyükelçi krizi' sebebiyle gerilmesinden günler sonra yapılan görüşmede Biden'ın "insan hakları konusunu da" gündeme getirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeden sonra yapılan açıklamada, iki ülkenin ilişkilerini daha güçlendirmek için bir ortak mekanizma kurma kararı aldığı belirtilmişti.

Erdoğan pazar günü yaptığı basın açıklamasında, "F-35'ten kaynaklanan bildiğiniz gibi bizim 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Bu ödemeden hareketle biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Bunun üzerine de daha çok F-16'lar gündeme geldi. F-16'ların elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da yeni F-16'lar verilmesi konusu gündemimize geldi" ifadelerini kullandı.

Biden'ın böyle bir satış konusunda son sözü söyleyebilmesi için satışa önce yasama organı Kongre'nin onay vermesi gerekiyor.