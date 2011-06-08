Erdoğan: Ölüm tehdidiyle oy toplayanlara dersini verelim

T24-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bingöl seçim mitinginde BDP'yi sert bir dille eleştirirken, "Bingöl'den tüm zaza kardeşlerime kürt kardeşlerime sesleniyorum. Ölüm tehditleriyle oy toplama derdindekilere gelin 12 Haziran'da gerekli dersi verelim" diye konuştu.





Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Hani özgürlükçüydünüz, Tayyip Erdoğan İmam Hatip mezunu diye mi o yurtlara saldırıyorsunuz. Medya bunları neden görmezden geliyor. Bu molotofları atanlara gereken siyasi dersi vermiyorlar da onlara çanak tutuyorlar. Hem terörü destekleyeceksin hem de dinden imandan bahsedeceksin.

Şimdi bir de kalktılar Kürtçe ezan okudular. İşte bu 18 Temmuz 1932. Bu İnönü CHP'si. Onlar da Türkçe Türkçe ezan okudular. Ta ki Menderes gelene kadar. Menderes geldi ezan aslına döndü. Bunlar da Kürtçe ezan okuyor. Ve bütün ses kayıtlarına girdi baktılar tepki var inkara girdiler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlar aynen Kılıçdaroğlu gibi Bahçeli gibi bir statikocu üçlüsü olarak dolaşıyorlar.. Bunlara en güzel cevabı sandıkta Zaza, Kürt, Türk kardeşlerim hep birlikte verelim.

Benim Kürt kardeşlerimin sorunlarını biz minimize ettik. Çekiç gücü biz kaldırdık, OHAL'i biz kaldırdık, TRT6'i biz yayına soktuk. Anadilde kursları biz açtık.

Ben Türk'ü ne kadar seviyorsam Zaza'yı da Kürdü de o kadar seviyorum çünkü inancımın gereği bu.

Bu CHP camiileri kapattı ibadet etmeyi yasakladılar. Koskoca Konya'da Alaattin Camii ahır haline geldi, restorasyonu bize nasip oldu. Sayın Kılıçdaroğlu ben yeni CHP'yim. Çıkıyor diyor statikonun Allahı Ankara'da. Birisi çıkıyor İstanbul'da mezarlıkta yazan ayete sinir bozucu diyor, bir de profesör.

Biz, sadece bu halka kul olacağız. Halka hizmeti hakka hizmet bileceğiz. Genel Başkanları Bursa'da bir pankart okuyor: Ak Parti'ye oy vermiyorum çünkü hala bir beynim var diyor. Ak Parti'ye oy veren 16 milyona beyinsiz diyorlar. Bunların milli şefi de seçimi kaybedince köşkün balkonuna çıkıp 'Nankör Ankara' diyor.

Bazı yazarlar diyor ki Başbakan çok ağır konuşuyor. Bunlar galiba diğer genel başkanları dinlemiyorlar. Belli ki Kılıçdaroğlu ekrana çıkınca kanal değiştiriyorlar. Buradan CHP Genel Başkanı'na bir hatırlatma yapmak istiyorum. Son derece kaba bir şekilde onun dişlerini sökeceğim dedi. Meğer hesap uzmanı değilmiş sahte diş hekimliği diploması da var. Ak Parti bu ülkede işkece son bulmuştur. Ama CHP'nin tek partili iktidar döneminde hep işkence ile iç içe olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu eski cHP dönemini özlüyor olabilirsin ama biz buna izin vermeyeceğiz.

8.5 yıl önce yazılamayan, tartışılamayan şeyler tartışılıyor. Biz özgürlüklerin kısıtlanmasının ne olduğunu çok iyi biliyoruz.