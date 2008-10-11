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Politika

Erdoğan: OHAL'e dönüş yok

Başbakan Tayyip Erdoğan, terörle mücadele için Olağanüstü Hal benzeri bir düzenleme çıkarmayacaklarını açıkladı

11 Ekim 2008 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin dün yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında terörle mücadele için Olağanüstü Hal (OHAL) benzeri bir düzenleme yapılmayacağını açıkladı.  
 
Erdoğan, OHAL yorumlarını hatırlatan parti yöneticilerine, "OHAL daha önce denendi başarılı olmadı. OHAL ve benzeri bir düzenleme çıkarmayız." diyerek OHAL'e dönüş olmayacağı garantisini verdi. Başbakan Erdoğan, muhalefet partilerinin talep ettiği Irak sınırına tampon bölge oluşturulması konusunda da ilk defa net açıklamalarda bulundu: "Bunun uygulanabilirliliği yok." 

MKYK toplantısında Batman Milletvekili Ahmet İnal'ın "Kamuoyunda OHAL talepleri olduğu, terörle mücadele düzenlemesi için demokrasi ve insan haklarından geri adım atılacağı söyleniyor." diyerek konuyla ilgili ne tür bir uygulama yapılacağını sordu. Başbakan Erdoğan da buna karşılık, "OHAL geçmişte denendi başarılı olmadı. Zaten asker de, diğer siyasiler de bunu istemiyor. Nerden bu haberler çıkıyor. OHAL çıkarmayız. Hem demokrasi hem hukuk hem de diplomasi içinde terörle mücadelemizi yürüteceğiz." diye yanıtladı. 
Başbakan Erdoğan İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a 67 karakol inşaatının tamamlanması talimatı verdi. Toplantıda ayrıca askerin istediği gözaltı süresine ilişkin talepler de gündeme geldi. Erdoğan AB'deki örnekler incelenerek karar verileceğini söyledi.

 

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