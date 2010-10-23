Erdoğan: Öğrenciler okula turist olarak mı geliyor?

T24 -

Başbakan Erdoğan, Enerjisa Fen Lisesi ve öğrenci yurdunun açılış töreninde yaptığı kısa konuşmada, okulun ve öğrenci yurdunun eğitim camiasına hayırlı olmasını Allah'tan temenni ettiğini ifade etti.





Okula bir kapalı spor salonu yapılacağını bildiren Erdoğan, Sabancı Grubuna teşekkür etti ve ''devamını da diliyoruz'' dedi.





Başbakan Erdoğan, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve diğer yetkililerle ''Ya Allah Bismillah'' diyerek kurdeleyi kesti ve okul ile yurdun açılışını yaptı.





Açılışın ardından okulda incelemelerde bulunan Erdoğan, laboratuvarında deney yapılacak kimya maddelerinin olmadığını öğrendi. Erdoğan, ''Öğrenciler sınava bu malzemeler olmadan mı hazırlanıyor? Bir aydır burada bu yavrular kimya laboratuvarında sadece turist değil mi? Teori... Uygulama yok'' dedi. Erdoğan, maddelerin neden gelmediğini de Bandırma Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine sordu ve konuyu takip edeceğini söyledi.







Resim atölyesini de ziyaret eden Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere durumlarından memnun olup olmadıklarını soran Erdoğan, ''Biz iki kişilik sıralarda üç kişi oturuyorduk. Sınıfımız 76 kişiydi'' dedi.