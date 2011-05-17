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Politika

ERDOĞAN, ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI ANKARA (A.A)

17 Mayıs 2011 00:57

-ERDOĞAN, ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kollarınca düzenlenen ''Anne Sana Mektup Yazdım'' yarışmasının ödül törenine katıldı. Başbakan Erdoğan, ASKİ Spor Salonu'nda düzenlenen törende, seçime 27 gün kaldığını anımsatarak, salonda bulunan teşkilat üyelerine ''Kaleyi içten fethedelim. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?'' diye sordu. Erdoğan, ''adam adama markaj'' usulüyle seçim kampanyasını yürütmeleri gerektiğini belirterek, bunu yapmaları halinde 12 Haziran akşamında başarıya ulaşacaklarını söyledi. ''Şımarmayacağız, rehavet bize yakışmaz'' diyen Erdoğan, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerini ifade etti. Başbakan Erdoğan, salondakilerin ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' tezahüratlarına da ''Biz sizlerle gurur duyuyoruz'' sözüyle karşılık verdi. Törene, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek de katıldı.

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