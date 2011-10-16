Erdoğan Obama'ya rest çekti mi?

T24

'Bütünü yansıtmıyor'



"ABD Başkanı Obama'nın 'İran'ı koruyorsunuz' itamı üzerine 'Siz de İsrail'in avukatlığını yapıyorsunuz' diyen Başbakan Erdoğan, tatlı sert üslubuyla Amerikan Başkanı’na rest çekti."Basına sızan bilgilere göre, bu sözler, AKP'nin Kızılcahamam kapında milletvekillerine seslenen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na aitti.Gazeteciler de bu sözleri Davutoğlu'na sordu. O da, vekillerle yapılan toplantının basına kapalı olduğunu vurguladı ve "Bunu teyit etmek ya da böyle bir şey olmadı demek doğru değil" dedi.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile baş başa görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı."O toplantı basına kapalı yapılmıştır. Dolayısıyla benim teyit etmem ya da bir şey demem doğru değil. Ama tabi Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye-Ortadoğu ilişkileri bağlamında dışişleri bakanı olarak partimizin mensuplarını bilgilendirdim. Bu bilgilendirme yapılırken de her türlü konuyu ele aldık. Ama yorum yapmam doğru değil. Bunu teyit etmek ya da böyle bir şey olmadı demek doğru değil."Bakan Davutoğlu ilkesel olarak ise vurgulanması gereken hususun farklı olduğunu söyleyerek, "Sayın Obama ile Sayın Erdoğan arasında çok yakın bir dostluğun ve açık bir istişare zeminini oluşturan iletişim kanalının mevcut olduğunu göstermek için bu tür bir yorum yaptım. Ama basına sızdığı şekliyle tam olarak bütünü yansıtmıyor tabi ki. Ama önemli olan iki liderin karşılıklı güven içinde her şeyi konuşabiliyor olmasına işaret etmiş olmaktır."