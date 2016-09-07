Erdoğan Obama'nın Rakka önerisini açıkladı



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'deki G-20 Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Hürriyet gazetesinin haberine göre Erdoğan, Obama ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Obama'nın Ankara ile Rakka'da birşeyler yapmak istediğini belirten Erdoğan "Bizim açımızdan bir sıkıntı olmayacağını belirttik. 'Askerlerimiz bir araya gelsinler, ne gerekiyorsa bu yapılır' dedik" diye konuştu.

'Bölgede var olduğumuzu göstermek durumundayız'

Erdoğan, "Biz artık bölgede var olduğumuzu göstermek durumundayız. Eğer geri adım atarsak, oralara işte DAİŞ gibi, PKK gibi, PYD gibi YPG gibi terör örgütleri yerleşir. Benzer riskler Irak için de söz konusu. Orada da PKK kendine yer edinmeye çalışıyor" dedi.

Türkiye'ye, Suriye'de herhangi bir müdahale olmadığını vurgulayan Erdoğan, El Rai ve Cerablus'ta rahat çalışıldığına işaret etti. "Türkiye'nin güvenlik güçleri bütün bu cephelerde gereken mücadeleyi verebilecek güce ve kararlılığa sahiptir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "15 Temmuz sürecinde tutuklamalar da oldu ama ordumuz daha güçlü hale geldi. En azından askerlerimize bir özgüven geldi. Cerablus operasyonu, kararlılığımızın en önemli ifadesiydi. Bunu da başarılı bir şekilde, özel kuvvetler ve diğer askeri birliklerimiz gerçekleştirdi."

Rakka'nın önemi

Fırat Nehri kıyısında yer alan Rakka, 2013 yılında terör örgütü IŞİD'in kontrolüne girdi. Cihatçılar 2014 yılında Rakka'yı başkent ilan etti. Gözlemciler, Rakka'nın geri alınmasının IŞİD'le mücadelede dönüm noktası olacağına işaret ediyor.

'90 kilometrelik alandan DAİŞ temizlendi'

Türkiye “Fırat Kalkanı” operasyonunu 24 Ağustos'ta başlattı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor. DAİŞ mensupları sınırlarımızdan temizlendi. 90 kilometrelik alandan DAİŞ temizlendi" açıklamasında bulunmuştu.