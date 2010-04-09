Erdoğan-Obama görüşmesi netlik kazandı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesinde ABD Başkanı Barack Obama ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile ikili görüşmelerde bulunacak.



Edinilen bilgiye göre Erdoğan, 12 ve 13 Nisan günlerinde yapılacak zirveye katılmak üzere 11 Nisan Pazar akşamı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Washington'a gidecek.



Ziyareti kapsamında George Mason Üniversitesinde "Küresel Barış Vizyonu Olarak Medeniyetler İttifakı" başlıklı bir konferans da verecek olan Erdoğan'ın programının geri kalan büyük bölümü zirve çerçevesinde olacak.



Zirvede çeşitli oturumlara katılacak Erdoğan, zirvenin düzenlendiği merkezde ABD Başkanı Obama ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın yanı sıra Brezilya, Kazakistan, Çin, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerin liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak.



Erdoğan'ın Obama ile görüşmesinde Ermenistan ile protokoller ve ABD'deki Ermeni tasarısının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton arasında da bir ikili görüşme yapılacak.



Washington'da Perşembe gününe kadar kalacak olan Davutoğlu'nun bu sürede çeşitli temaslarda bulunması ve konferans vermesi bekleniyor.



Davutoğlu ayrıca, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Kuzey Amerika'daki büyükelçi ve başkonsoloslarla bir toplantı yapacak.



Washington'a gelecek heyette Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın eşi Selma Yıldız ile bazı başbakanlık ve bakanlık yetkilileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, TBMM Türk-Amerikan Dostluk Grubu Başkanı, AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Suat Kınıklıoğlu da yer alacak.







