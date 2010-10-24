-ERDOĞAN, OBAİD'İ KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İcra Direktörü Thoraya Obaid ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakan Erdoğan'ın Beşiktaş'taki Başbakanlık Ofisi'ndeki kabulü saat 12.35'te başladı. Basın kapalı olan ve bir süre görüntü alınmasına izin verilen kabulde Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, BM Mukim Koordinatörü Shahid Najam, BM Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Zahidul Huque ve öteki ilgililer hazır bulundu. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.