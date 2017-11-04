Erdoğan, o çekici hatıra olarak Türkiye'ye getirdi

Yurt içindeki açılışlarda kurdele kestiği makasları hatıra olarak alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarihi İpek Yolu’nu yeniden hayata geçireceği söyleyenen 'Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi'nin töreninde raylara çivi çaktığı çekici hatıra olarak Türkiye’ye getirdi.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı'nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de resmi açılışı yapıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarihi İpek Yolu’nu yeniden hayata geçirecek proje olan BTK Demiryolu projesi töreninde raylara çivi çaktığı büyük çekici de hatıra olarak Türkiye’ye getirdi.

Törende önce çekici ne yapacağını bilemeyen diğer 4 lider Erdoğan’ın çekici Türk yetkililere vermesi üzerine onlar da çekiçlerini yetkililere verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in ev sahipliğindeki Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün Alat Limanı’ndaki törene Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov katılmıştı.