Erdoğan: Netanyahu'nun tweet'lerine verdiğim yanıtlarla sinir uçlarına dokundum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu’nun attığı tweet’lere verdiği yanıtlarla, sinir uçlarına dokunduğunu söyledi. Erdoğan, “Hamas’ı terör örgütü olarak görmedim, görmüyorum. İsrail işgalcidir, Hamas topraklarını kurtarma gayreti içindeki direniş hareketlerinden biridir” dedi.

Muhalefet, Erdoğan ve AKP'nin İsrail'e karşı bir politika üretmediğini ve icraat yapmadığını yönünde eleştiriyor. Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Gazze katliamını protesto etmek için yarın Yenikapı'da miting yapacağını açıklayan hükümeti eleştirip "İktidarlar miting tertip etmez, iktidarlar icraat yapar" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle Londra’dan ayrılmadan önce yaptığı sohbette, Türkiye’nin Gazze’de son yaşananlara karşı attığı adımları şöyle özetledi:

Filistin'de yaşanan utanç tablosu karşısında sessiz kalamazdık. Nitekim bir dizi adım attık. Üç gün yas ilan ettik. TBMM özel gündemle toplandı. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) olağanüstü toplantıya çağırdık. Cuma günü bu olağanüstü toplantımızı yapacağız. Aynı gün içinde Yenikapı’da da inşallah dev bir buluşmayı gerçekleştireceğiz. İsrail Büyükelçisi’ni ülkesine gönderdik. Bu arada bizim büyükelçimizi istişarelerde bulunmak üzere çağırdık. Washington Büyükelçimizi de istişarelerde bulunmak üzere çağırdık. Diplomatik adımları atmaya devam edeceğiz. New York’ta Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcimiz süreci takip ediyor. Biliyorsunuz Kuveyt şu anda geçici üye olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde. Onların da attığı bazı adımlar var. BM Güvenlik Konseyi’nde Amerika’nın vetosuna karşı 14 ülke bu konuyla ilgili olarak yine onların karşısına dikildi. Bir çalışma daha yapılıyor. Şu anda Arap Ligi toplantısı yapıldıktan sonra bu konuda yeni bir adım atmanın gayreti içinde olacağız. Bu hadise geçen sefer olduğu gibi BM Genel Kurulu’na da gidebilir. Orada uygun bir zemin de var. Malum geçen seferki oylamada 128’e 8 gibi bir tablo ortaya çıkmıştı.



Kudüs kırmızı çizgimiz



(Gazze’de 60’ı aşkın şehit, 2 bin 500 yaralı olduğuna işaret ederek) Yaralıların tedavisi konusunda ne İsrail ön açıyor ne de Mısır. İstanbul’da bizim cuma günü yapacağımız mitingi müteakiben Diyarbakır’da da partimiz bir miting yapacak. Ramazan ayında Filistinliler için bir yardım kampanyası düzenliyoruz. Yaralıların tahliyesine yönelik çalışmaları devam ettiriyoruz. Kızılay Gazze’ye 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Ayrıca bir dizi telefon görüşmesini başlattım. Başbakanımız Binali Bey başbakanlarla, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey de muhataplarıyla benzer görüşmeler yapıyorlar. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceğimiz olağanüstü toplantısına katılımın mümkün olduğunca üst düzeyde olmasını arzuluyoruz. ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Nekbe’nin 70. yılı münasebetiyle yaşanan hadiseler aslında bir utanç tablosu. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan taviz vermemiz mümkün değil. Filistin yalnız değildir.”



Sinir ucu



Öteden beri zulme maruz kalan Filistinliler şimdi de Gazze’de gösteri yaptıkları için kıyıma uğradı. Bütün bunlar, İsrail’in ne yaptığının artık herkes tarafından bilindiği bir aşamayı beraberinde getirebilir mi? İsrail’in dünya kamuoyunda giderek daha kötü duruma düştüğünü söyleyebilir misiniz? Türkiye’nin yeni adımları olacak mı?



Ne gibi adımlar atılabileceği elbette değerlendirilecektir. Netanyahu’nun attığı tweet’e verdiğim cevap sinir uçlarına dokunmuş olmalı. Filistinlilerin direnişine destek çıkmamız bunları rahatsız ediyor. Ben bu çerçevede Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmedim, görmüyorum. Hamas, Filistinlilerin işgal altındaki topraklarını kurtarmanın gayreti içindeki direniş hareketlerinden biridir. İsrail orada işgalci durumundadır.

Londra’da son olarak antisiyonist hahamlarla da görüştüm. Bunlar İsrail’in Siyonist olduğunu söylüyorlar. Biz bunu söylediğimizde bazıları çıldırıyor. Görüştüğümüz hahamlar, bize karşı olmadıklarını söylüyorlar. “Siz Yahudiler ile Siyonistler arasındaki ayrımı iyi yapan bir lidersiniz” diyorlar. Kendilerine haksızlığa karşı çıkma konusunda seslerini yükseltmelerini söyledim.

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