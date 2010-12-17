Erdoğan: Neden yumurta atmıyorsunuz?

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Öğrenciler, hayırsever Ahmet Keleşoğlu tarafından yaptırılan Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesine gelişinde Başbakan Erdoğan'ın, geçtiği yolun üzerine karanfiller bıraktılar.Başbakan da öğrencilerin bu jesti üzerine, "Niye yumurta atmıyorsunuz? Dostun yumurtası karanfilmiş" diye espri yaptı.Erdoğan, öğrencilere başarılar diledi ve alkışladı. Öğrenciler de Erdoğan'a alkışla karşılık verdi. Daha sonra bir konuşma yapan Erdoğan, konuşmasının başında hayırsever Ahmet Keleşoğlu'na yaşını sorduğunu ve Keleşoğlu'nun yaşının 86 olduğunu öğrendiğini belirterek, şöyle konuştu:"Şöyle bir (Ahmet Keleşoğlu'na) baktım, hiç 86 göstermiyor. Olsa olsa 68 olur dedim. Allah nice ömürler versin. Bu hayırlarının devamını da vesile kılsın. Şirketlerinin yüzde 51'ini kurmuş olduğu böyle bir vakfa tahsis etmiş olması Ahmet beyi vakıf insan haline getirmiş. Ahmet bey, Allah uzun ömürler versin. Ama hepimiz ölümle mukadder olan, ölümle neticelenecek olan bir hayatı biliyoruz, ki sonunu göreceğiz. Ahmet abimiz için de böyle bir mukadder ölüm tecelli ettiğinde, geride bıraktığı en önemli eseri sizler olacaksınız. Bu okulda yetişmiş öğrenciler olacak ve burası öğrencileri yetiştirmeye devam ettiği sürece Ahmet Keleşoğlu hep hayırla yad edilecek. (Allah ondan razı olsun) diyecekler. Bundan daha büyük bir zenginlik olur mu?Zaten ne olacak. Eninde sonunda hepimiz öldüğümüzde bizi 2 metrelik bir mezarın içine gömecekler. Orada hoca efendi gelip de Cumhurbaşkanı niyetine demiyor zaten. Başbakan niyetine, Bakan niyetine de demiyor. Filan iş adamı niyetine de demiyor. Ya er kişi niyetine diyor, ya hatun kişi niyetine diyor. Oraya gömüyor. Seninle beraber ne geliyor. Bir kefenin geliyor. Başka bir şeyin yok. Para pul geliyor mu? Altınlar geliyor mu? Saray, han hamam geliyor mu? Yok. Gelen ne? Bu ilim adamı, öğrenciler, yetiştirdiklerimiz, su, yol bunlar... İnşallah Ahmet abimiz de böyle abideleşen bir isim olacak."