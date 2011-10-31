Erdoğan neden 3 çocuk istiyor?

T24



'3'ten fazla olursa gençleşiriz'



'Dinlemediler ama yine de yapacağız'



Kılıç,"Türkiye'deki bilimsel verilere göre, nüfusu bugünkü gençlik oranlarıyla tutabilmenin yolu her ailede asgari 3 çocuğun olmasıyla mümkün..." şeklinde konuştu.Kılıç, Başbakan Erdoğan'ın çağrısının belirli kesimlerden sıkı eleştiriler aldığını, hatta 'tipik muhafazakar erkek davranışı', 'çok çocuk talep ediyor' şeklinde 'sözüm ona' sosyolojik bilimsel değerlendirmeler yapanların bile olduğunu vurguladı.Dünyada nüfus grafiklerinin, demografik yapıların çan eğrisi gibi zirve noktasından geriye dönmeye başladığını, dünya nüfusunun yaşlandığını ve en hızla yaşlanan nüfusun Avrupa Birliği üyesi ülkelerin nüfusu olduğunu bildiren Kılıç, şunları anlattı:''Türkiye'deki bilimsel verilere göre, nüfusu bugünkü gençlik oranlarıyla tutabilmenin yolu her ailede asgari 3 çocuğun olmasıyla mümkün. Yani üç olduğunda çok genç bir nüfus olmayacağız sadece mevcut nüfus istatistikleri, mevcut yaş grafiklerini varlığını muhafaza etmiş olacak. Bu sayı üçten fazlaya gittikçe de Türkiye nüfusu bugünkü gençlik grafiklerinden daha genç bir noktaya taşınmış olacak.Tabii çok çocuk kalabalık bir nüfus, genç ve dinamik bir yapı tek başına yetmez. Eğer ki bu nüfusu iyi eğitebilirsek, iyi öğretebilirsek geleceğe iyi hazırlayabilirsek işte o zaman yeniden tarihin belirli sahnelerinin gelecekte tekerrür edeceğine tanıklık edebileceğimiz yeni bir zaman dilimine giriyor olacağız.''Bu arada, Bakan Kılıç'ın konuşamsı öncesi bazı öğrenciler salondan ayrıldı. Kılıç'tan bu duruma ilişkin şu değerlendirme geldi:''Her ne kadar akademik yıl açılışlarına hiç yakışmayan ve bağdaşmayan bir şekilde, bir kısmı benim konuşmam öncesinde salondan ayrılmış olsa da Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin çok gerekli bir ihtiyacı olduğuna inandığım spor tesislerinin tamamlanması konusunda üniversite Rektörümüzün Gençlik ve Spor Bakanlığından beklentilerini ne ise o beklentilerin tamamını da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ivedi ve hızlı yöntemlerle karşılamaya hazır olduğumuzu yine burada hem öğretim görevlileri hem de öğrencilerin önünde ifade ediyorum.''