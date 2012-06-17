Erdoğan: Ne zaman gelmek isterlerse üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Başbakan Tayyip Erdoğan "Başbakan kendisine yakışanı yaptı ama dönmeyeceğim" diye kendisine yanıt veren Fethullah Gülen'e "Ne zaman gelmek isterlerse üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye karşılık verdi.

Erdoğan, Meksika seyahati öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. türkçe Olimpiyatları'nın kapanış töreninde Fethullah Gülen'e verdiği mesajla ilgili soruya Başbakan, şu yanıtı verdi:

"Yaptığımız konuşmada ben o ifadeyi kullandım. Bu, benim ilk defa kullandığım ifade değil. Daha önce de farklı zamanlarda Amerika'ya giden ortak dost ve arkadaşlarımıza da bunu söyledik. 'Ne zaman gelmek isterlerse biz üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız' dedik, 'Gurbette yaşamasını doğru bulmayız' dedik. Ama her türlü takdir kendilerine aittir. Bunu söyledik. Türkçe Olimpiyatları öncesinde de yine öyle bir beklentinin olduğunu bildiğim için, ben bu finale gelen tüm gönüldaşlarla paylaşayım istedim. Dışarıda da bazı dedikodular oluyor, fitne oluyor, 'Acaba gelmek istiyor da burada olumsuz bir yaklaşım mı var' gibi, bunu ortadan kaldırmak istedik. Yasal bir mani de söz konusu değil. Hiçbir yasal mani olmadıktan sonra Hocaefendi'nin böyle bir sıkıntısı da yok. Öyleyse 'Bu hasret niye, bu gurbet niye' diye ifade edelim dedik. Ama takdir kendilerinin. Yaptıkları açıklamaya göre şimdilik böyle bir şey düşünmüyorlar. Allah sağlık, sıhhat versin"