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Erdoğan: Ne yaparsanız yapın kararımızı verdik, Gezi Parkı yıkılacak

Erdoğan: Tarihe saygınız varsa önce o Gezi Parkı denilen yerin tarihini araştır. Biz orada tarihi yeniden inşa edeceğiz. Biz orayı yayalaştıracağız. İnsan için yapıyoruz her şeyi. Herkes orada rahatça gezecek

29 Mayıs 2013 15:35

Başbakan Erdoğan 3. köprünün temel atma töreninde konuştu. Konuşmasında Gezi Parkı'nın yıkılıp yerine AVM yapılmasına direnen, dün öğlen saatlerinden beri eylem yapanları eleştiren Erdoğan "Ne yaparsanız yapın biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözleri:

 

'Biz çevreciyiz'

 

"Ne yaparsanız yapın biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu uygulayacağız. Tarihe saygınız varsa önce o Gezi Parkı denilen yerin tarihini araştır. Biz orada tarihi yeniden ihya edeceğiz. Biz orayı yayalaştıracağız. İnsan için yapıyoruz her şeyi. Herkes orada rahatça gezecek.

Bizim Türkiye genelinde diktiğimiz ağaç miktarı fidan yaklaşık 2.5 milyardır. Bu ağaçları bu iktidar dikiyor. Yeter ki ağaç dikme merakı olsun insanların onlara da yer tahsis ediyoruz. Bedelsiz, niye? Çevreceyiz..."

 

Köprü 2 yılda tamamlanacak

 

Başbakan Erdoğan, konuşması sırasında köprü inşaatının yüklenici firmalarının temsilcilerini kürsüye çağırdı. Hyundai'nin temsilcisinin kürsüye geldiği sırada geç kalması üzerine Başbakan Erdoğan İngilizce "Çabuk ol" anlamına gelen, "Quickly, quickly" ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan, temsilcilerden 3. köprünün 29 Mayıs 2015'te bitirilmesini istedi. Bunun üzerine, yüklenici firma temsilcileri de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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