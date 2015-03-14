Erdoğan: IŞİD'e katılan vatandaşları için dünyayı ayağa kaldırıyorlar ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından Kolin Otel'de düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuştu. Erdoğan, kaçırılan 3 İngiliz kız için "6 milyon insan barındırıyoruz sesleri çıkmıyor ama öte yandan kaçan bir kaç vatandaşlarıyla ilgili dünyayı ayağa kaldırıyorlar" dedi.

İngiliz parlamentosu IŞİD'e katılan 3 genç kız hakkında bilgi almak için THY Genel Müdürü Temel Kotil'i Londra'ya çağırmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Coğrafyamızda ne idiğü belli olmayan bir örgüt güya İslam adına medeniyetimizi yok ediyor, camileri bombalıyor. Yine Suriye'de eli kanlı bir diktatör 350 bin insanı öldürüyor. Dünyanın sesi çıkıyor mu? Hayır. Avrupa'nın sesi çıkıyor mu?

6 milyon insan barındırıyoruz sesleri çıkmıyor ama öte yandan kaçan bir kaç vatandaşlarıyla ilgili dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Biz 5.5 milyar dolar harcadık. Bize veridkleri destek 250 milyon dolar. Biz bu yüzden büyük bir milletiz.

Esed ve DEAŞ terör örgütü aynı üst aklın kullandığı maşadır. Kardeşlerimize sırt çevirmek bize yakışmaz. Her daim mazlumun yanındayız. Zalimin hep karşısında olacağız.

Bize bazı çevreler "Bize ne Suriye'den, Irak'tan, Somali'den" Onlara diyorum ki, Çanakkale'ye gelin. Buradaki mezar taşlarını okuyan birinin bu tür düşüncelere katılması mümkün değil. Çanakkale aslında aramızdaki sınırların nasıl suni olduğunun bir kanıtıdır.

Her meslek kutsaldır. Ama hekimliğin ayrı bir yeri vardır. Çünkü şifaya aracılık ediyor. Peygamberimizin kaybedildiği takdirde kıymeti anlaşılan şeyin sıhhat olduğunu bildirmiştir.

Az önce fotoğraf sergisine bakarken iki merkepe bağlanmış sedyeden ambulans uçaklara geldik. Köpeklerin çektiği kızaklarla hamile kadınlarımız şehir merkezine getirilirdi. Bunlar 15 yıl önce yaşanan manzaralardı.

Hep beraber çok çalıştık, çok mücadele verdik. Eksikler yok mu? Var. Tüm sorunları çözmek için çalışıyoruz.

Sağlık personelimize uygulanan şiddeti lanetliyorum. Fedakar hekimlerimizin bu sıkıntısını çözeceğiz. Bir doktora, bir hemşireye uzanan elin bir ihanet halkası olduğunu unutmamak gerekir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atıldı.