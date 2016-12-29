Erdoğan: NATO'dan destek görmüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen TÜBİTAK ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı yürüttüğü operasyonda yalnız bırakıldığını söyledi.

Erdoğan "Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz.

"Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon bugün DEAŞ'a en büyük zayiatı verdiren, örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı olan YPG'ye silah desteğinde bulunmadığına ilişkin açıklaması hakkında konuştu.

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin içinde olduğu koalisyon belli bir zamandan beri Fırat Kalkanı operasyonumuza havadan destek vermiyor. ABD, YPG-PYD'ye silah veriyor. Nokta."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IŞİD'e karşı mücadele için kurulan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun YPG'ye silah desteği verdiğini söylemesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden dün yazılı bir açıklama yapılmıştı.

Açıklamada "ABD hükümeti, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta" denilmişti.

"ABD hükümeti Daeş'i desteklememektedir" denilen açıklamada, IŞİD'e karşı mücadelede ortak hareket edebilmek için Türk hükümetiyle görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti.

Açıklamada bu görüşmeler için "El Bab çevresinde IŞİD'le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir" denmişti.

Suriye'nin kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve silahlı muhalif gruplar tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı 24 Ağustos'ta başlamıştı. Harekât'ta bugüne kadar 40 Türk askeri hayatını kaybetti.