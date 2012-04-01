Erdoğan: NATO yalan söylerse radarları kapatırız

Başbakan Erdoğan, İran televizyonuna verdiği röportajda “NATO, Türkiye’nin şartlarına uymazsa sistemin kaldırılmasını talep ederiz” dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da “6 ay içinde kapatmamız mümkün” dedi.

İran resmi haber ajansı Fars, ülkeye iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet televizyonu ile yaptığı röportajı yayınladı. Fars Haber Ajansı’na göre Erdoğan, iki ülke arasında gerginliğe yol açan NATO füze kalkanı projesi hakkında İran’a güvence verdi. Füze kalkanı kapsamında Malatya’ya yerleştirilen erken uyarı sisteminin İran’a karşı tehdit olmadığına değinen Erdoğan “NATO, Türkiye’nin şartlarına uymazsa sistemin kapatılmasını talep ederiz” dedi. Erdoğan’a ziyarette eşlik eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da devlet televizyonu ile gerçekleştirdiği röportajda füze kalkanına değindi.

Davutoğlu, İranlıların Türkiye’den rahatsız olmadığını ancak radar konusunda bazı endişelerinin olduğunu söyledi. İsrail’e referansta bulunarak NATO üyesi olmayan hiçbir ülkenin radar sisteminden elde edilen bilgilere ulaşamayacağını vurguladı. Sistemin işleyişinin varılan anlaşmaya göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek üzere kontrol ve komuta sisteminde Türk generallerin de yer alacağını belirtti.



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Dışişleri Bakanı “Farklı uygulamalar fark edersek teknik olarak sistemi altı ay içinde terk etmemiz mümkün” dedi. Uzun süren müzakerelerin ardından Türkiye, NATO füze kalkanının erken uyarı sisteminin Malatya’ya yerleştirilmesini kabul etmişti. Türkiye hiçbir ülkenin tehdit kaynağı olarak belirtilmemesi ve radar ile elde edilen bilgilerin NATO üyesi olmayan ülkelerle paylaşılmaması şartlarını kabul ettirmişti. Ancak birçok Amerikalı yetkilinin radarın İran’a karşı olduğunu söylemesi ile Ankara ve Tahran arasında gerilim yaşanmıştı. İranlı yetkililer kendilerini hedef alması durumunda Malatya’daki sistemi vurma tehdidinde bulunmuştu.

Fars Haber Ajansı’na göre Erdoğan, İran ile Türkiye arasında gerginlik yaratan başka bir konu olan Suriye’ye de değindi. Erdoğan, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in Suriye konusunda birliktelik göstermek amacıyla Türkiye’ye gelmek istediğini aktardı. Benzer bir teklifin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’den de geldiğini belirten Başbakan, “Rusya, Türkiye ve İran olarak bir araya gelip bir şeyler yapmamazı istiyorlar” dedi.