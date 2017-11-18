Erdoğan: NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizlik kuru bir özür ile geçiştirilerek üzeri örtülebilecek bir konu değil (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak parti Rize 6. Olağan il kongresinde konuştu. Norveç\'teki NATO tatbikatına ilişkin Erdoğan, \"Hem içeriden hem dışarıdan saldırılara maruz kalıyoruz. Biliyoruz ki bu saldırılar şahsımıza ve partimize değil. Ülkemize, milletimizedir. Vesayet güçlerinin türlü oyunlarından darbe girişimlerine kadar tüm saldırılara merhum Mehmet Akif\'in şu ifadelerindeki ruh ile karşı koyuyoruz; Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz. NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği sizler takip ettiniz. Bazı yanlışlar vardır ki onu aptallar değil ancak alçaklar yapar. Şahsımı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü hedef alan bu terbiyesizliği NATO içerisinde bir süredir varlığını müşade ettiğimiz çarpık bir bakış açısının dışa vurumu olarak anlıyorum. Bu kuru bir özür ile geçiştirilerek üzeri örtülebilecek bir konu değildir\" diye konuştu.

\"BİZ S-400\'LERİ ZATEN ALDIK İŞ BİTTİ\"

Erdoğan, \"Biz S-400\'leri zaten aldık iş bitti. Finansman konusundaki detayları konuşuyoruz\" dedi.