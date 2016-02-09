Erdoğan: Nasıl intihar etme özgürlüğü yoksa, sigara içme özgürlüğü de olamaz

Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sigara içme özgürlüğü olamaz. Nasıl intihar etme özgürlüğü yoksa, bu da olamaz" görüşünü savundu. "Asıl olan sigara içenin değil, sigara içmeyenin özgürlüğünü korumaktır" diyen Erdoğan, "Açıkçası sigara ve alkol gibi bağımlılığa yol açan şiir, roman, film gibi büyük finans yönünün arkasında yattığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca programda ünlü arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur "Sigarayı bıraktım" şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sağlık Bakanlığımızın düzenlediği program sayesinde birçok vatandaşımız sigarayı bırakmıştır. Birçok vatandaşımıza Bakanlığımız ücretsiz ilaç temininde bulundu. Sağlık Bakanlığı, 2016 yılını tütünle mücadele yılı ilan ederek mücadelesini sürdürecektir. Sigarayı bırakarak verdikleri sözünde duran arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanlığı personellerinden 200 kişide bugün bu vesilesiyle sigarayı bırakma kararı almıştır. Devletin gençleri kötülüklerden koruması gerekir. Asıl önemli olan sigara içmeyenin sağlının korunmasıdır.

Gelişmiş ülkelerde sigara içme oranı azalmaktayken gelişmekte olan ülkelerde bu oran artıyor. Sigara endüstrisi açığını bu ülkelerde kapatıyor. 1960'ların ve 1970'lerin filmlerinde sigara ve alkol ön plandaydı. Türkiye çıkardığı kanunlarla ciddi bir yol almıştır. Bugün gelişmiş ülkelerde sigara içenler toplumdan dışlanıyor. Burada yasaların haricinde çok ciddi toplumsal bir bilinç var. Bu bilincin bizde de oluşması lazım. Bir STK olarak Yeşilay'ın üzerinde çok ağır bir görev bulunuyor. En yakınımızdan başlayarak sigara içenleri uyarmalı ve kurtarmalıyız. Biz sevdiğimiz için yapıyoruz. İnsan sevdiğinin ölmesini izlemek ister mi? Obezite vb. sorunlar yaşam tarzlarıyla ilgilidir.

"Nasıl intihar etme özgürlüğü yoksa,

sigara içme özgürlüğü de olamaz"

Sigara, nargile ve puro gibi tütün ürünleriyle daha iyi mücadele için gözüm yetkili kurumların üzerindedir. Nikotin bağımlığının ticari bir sömürü olarak kullanılmasına karşıyız. Milletçe bir seferberlik başlatmalıyız. Sağlık Bakanlığımızın adımlarını bu doğrultuda atılmış bir adım olarak görüyorum. Türkiye'nin tamamını dumansız hava sahası haline getirene kadar mücadelemiz devam edecek. Sigara içme özgürlüğü olamaz. Nasıl intihar etme özgürlüğü yoksa, bu da olamaz. Asıl olan sigara içenin değil, sigara içmeyenin özgürlüğünü korumaktır. Açıkçası sigara ve alkol gibi bağımlılığa yol açan şiir, roman, film gibi büyük finans yönünün arkasında yattığını görüyoruz.

Birçok ülkeye göre yeterli bilince ulaşamadığımıza inanıyorum. Diğer ülkelerde sigara içenler ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Burada çok güçlü bir toplumsal bilinç var. Bizim de böyle bir anlayışa ihtiyacımız var. Sigara ve diğer zararlı alışkanlıklar konusunda mahalle baskısı gerekli."