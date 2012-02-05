-Erdoğan, Myung-bak ile görüştü İSTANBUL (A.A) - 05.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak ve eşi Kim Yoon-ok'ı, Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nın girişinde karşıladı. Başbakan Erdoğan, çalışma yemeğinin verildiği salonun penceresinden konuk Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'a İstanbul Boğazı'nı göstererek, bir süre sohbet etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katıldığı çalışma yemeği, basına kapalı 2,5 saat sürdü.