-ERDOĞAN: MUTLAKA SANDIĞA GİDİN AĞRI (A.A) - 10.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kardeşlerim pazar günü mutlaka ama mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kullan. Hür vicdanınla hiçbir tehdide boyun eğmeden kimseye kanmadan hiçbir etki altında kalmadan git ve kararını sen ver. Biz güvenlik olarak her türlü tedbiri aldık, alıyoruz, alacağız'' dedi. Erdoğan, Dörtyol kavşağındaki mitingde yaptığı konuşmada, bağımsız adaylara vatandaşların aldanmaması gerektiğini belirterek, bağımsız adayların vatandaşa getireceği bir şey olmadığını, bu nedenle de oyların zayi edilmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: ''Kardeşlerim işte şu karşıdaki, 8.5 yılda yapılanlar, hayaldi gerçek oldu. Daha yapılacak olanlar var. Ben biliyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ın acısı, Ağrı'nın acısıdır; Ağrı'nın acısı, bu kardeşinizin acısıdır. Biz bu topraklarda daha fazla kan, daha fazla gözyaşı görmek istemiyoruz. Biz bu topraklarda annelerin, babaların ağladığını görmek istemiyoruz. Allah'a çok şükür güzeller güzeli bir ülkemiz var. Allah'a binlerce hamdolsun her biri birbirinden güzel 81 vilayetimiz var. Çok güzel işler başardık, daha da güzel işler yapacağız. Türkiye'yi 3 kat büyüttük daha da büyüteceğiz. Yoksulluğu azalttık çok daha azaltacağız. İşsizliği daha köklü çözümlerle azaltacağız. Bu ülkede engelli, yaşlı, çocuk, kadın, emekli, işçi, memur huzurla yatağa girecek. Artık evinde özürlü bakan asgari ücret alıyor mu? Özürlüler okula götürülüp getiriliyor mu? Bu ülkenin doğusuna da batısına da her zamankinden daha yakın olan bir iktidar var.'' -''TÜRKİYE'Yİ BÖLGENİN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ YAPTIK''- Türkiye'yi bölgenin en güçlü ülkesi, dünyanın ise en güçlü ve en büyük 10 ülkesinden biri yaptıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, ülke olarak bölgesel ve küresel meselelerde, her konuda söz söyleyeceklerini, her yerde aktif olacaklarını, barışı, dostluğu, adaleti sağlayacaklarını ifade etti. Ağrı ile ilgili bir hayalini de paylaşan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sevgili Ağrılı kardeşlerim ben ne istiyorum, neyi hayal ediyorum biliyor musunuz: Dünyanın dört bir yanından şu Ağrı'ya turistler akın etsin. Ağrı Dağı, Süphan Dağı, İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Balık Gölü, Nuh'un gemisi, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlasın. Ağrı'ya özel sektör gelsin, fabrikalar kursun, üretsin. Azerbaycan'a, Nahcivan'a, İran'a, Irak'a, Suriye'ye kamyonlarımız çalışsın, ürettiklerimizi götürsün. Ağrı'da bizim kurduğumuz İbrahim Çeçen Üniversitesine 80 vilayetten öğrenciler gelsin. 80 vilayet yetmez. Şam'dan, Beyrut'tan, Cidde'den, Sana'dan, Kahire'den, Paris'ten, Erbil'den her yerden öğrenciler gelsin. Onun için bir üniversite Ağrı'ya yetmez, ikincisi, üçüncüsü de olsun. Ağrılı hanım kardeşim, her sabah çocuğunu hayır dualarıyla okula göndersin. Benim Ağrılı annelerim gözünü dağlara dikmesin, gözünü okul yoluna diksin. Ağrı'da her bir kardeşim akşam evine ekmek götürsün.'' -''BEN SİZDEN YARDIM İSTİYORUM''- ''Ben sizden yardım istiyorum'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Nedir biliyor musunuz? Şu şehirleri değiştirelim. Ben inanın şu caddeler üzerindeki evleri görünce yüreğim kan ağlıyor. Sizleri mağdur etmeden, Ağrı şehrimizi ilkeleriyle, TOKİ'yi devreye sokmak suretiyle gelin değiştirelim. Ben hazırım. Siz hazır mısınız? Ama bak geçen gelişimde şu Kağızman Caddesi ile ilgili bana söz verildi. Ama hala Karayolları ve Ulaştırma Bakanıma sordum, hala sıkıntımız var, 'ikna edemiyoruz' diyorlar. Şimdi Kağızman Caddesi bize yardımcı olacak. Bize yardımcı olsun ki burasını bölünmüş yol haline getirelim. Şu Kağızman Caddesi bir bölünmüş yol haline geldiğinde buralar çok daha farklı olacak. Çok daha güzel olacak. Hem buralardaki kardeşlerim kazanacak, hem Ağrı kazanacak. Çünkü Ağrı'ya bunlar yakışmıyor.'' -''HAKKINIZI HELAL EDİN''- Erdoğan, seçim çalışmalarının finalini Ağrı'da yaptıklarını vurgulayarak, ''Sizlerden bana hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Ağrı bize hakkını helal ediyor mu? Değerli kardeşlerim şunu bilin. Önümüzdeki 4 yıl ustalık döneminin hizmetleri olacak. Onun için 4'e hazır mıyız? Fakat bir yarınımız var. Çok çalışmamız lazım. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Köy köy dolaşmaya var mıyız? Telefonlarımızla bütün eş, dost, ahbap aramaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Sizde bizlere inanın ve inanıyorum ki bu duruşunuz, bu tavrınız, Ağrı'yı 4-0 olarak bir demokrasi mücadelesinde, özgürlük mücadelesinde sandıklardan çıkaracaktır'' şeklinde konuştu.